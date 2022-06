Fiat 500X Hybrid: disponibile a 298 euro al mese

Tra i modelli che il Lingotto propone in offerta nel mese di giugno figura pure la Fiat 500X Hybrid. La vettura è una delle più apprezzate dell’attuale gamma della Casa automobilistica torinese e l’invitante promo contribuirà ad attirare nuovi clienti.

L’esemplare è proposto a condizioni vantaggiose nella versione CLUB, provvista di propulsore 1.5 da 130 CV Hybrid. Con un prezzo di listino di 29.400 euro, durante il mese di giugno la Fiat 500X Hybrid è disponibile in questi giorni al prezzo di 23.900 euro, che diventano 21.900 euro qualora si decidesse di ricorrere alla formula di finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.

Fiat 500X Hybrid in promozione per il mese di giugno: i termini e le condizioni

L’annuncio inerente alla Fiat 500X Hybrid prevede uno sconto rottamazione di 3.500 euro, a cui se ne sommano ulteriori 2 mila di incentivi e sempre 2 mila di sconto in caso di finanziamento. Per ricevere gli incentivi messi a disposizione dal Governo ricordiamo che occorre rottamare un mezzo usato con data di immatricolazione fino al 29 febbraio 2012 e di proprietà del cliente o, in alternativa, di uno dei familiari da almeno dodici mesi.

Sul portale ufficiale della compagnia, attualmente diretta da Olivier Francois, c’è anche un esempio di finanziamento per avere un’idea chiara sulla formula di acquisto accordata dall’azienda del gruppo Stellantis. Tale ipotesi prevede anticipo zero, una durata del contratto pari a 61 mesi con la corresponsione della prima rata a 150 giorni (5 mesi), 56 quote mensili di 297,83 euro e rata finale residua pari a 12.540,72 euro.

L’ammontare complessivo del credito riconosciuto è, dunque, di 22.518,14 euro. Gli interessi sono pari a 6.505,06 euro e l’importo totale da versare nelle casse del produttore è perciò di 29.237,20 euro. Questo, lo ribadiamo a scanso di equivoci, costituisce giusto un esempio, utile a farsi un’idea di massima circa le condizioni fissate dal marchio.

Come al solito, per avere un quadro maggiormente dettagliato della promozione in corso prevista per la Fiat 500X Hybrid durante il mese di giugno del 2022 vi consigliamo di consultare il sito ufficiale del brand o, se preferite parlarne direttamente con un rivenditore, di recarvi presso la concessionaria più vicina. Un operatore saprà chiarire ogni vostro eventuale dubbio in merito.