FIAT lancia il Nuovo Doblò ed E-Doblò

FIAT prosegue il rapido sviluppo della sua offerta di prodotti full electric e lancia il Nuovo E-Doblò. Versatile, spazioso, flessibile e adatto alle esigenze di tutti, il nuovo modello offre soluzioni innovative e geniali per migliorare la guida di tutti i giorni.

La principale casa italiana ha appena lanciato il nuovo Doblò e E-Doblò

Con il lancio della nuova E-Doblò, quindi, la principale casa automobilistica italiana prosegue i processi di elettrificazione avviati negli ultimi anni. Ricordiamo infatti che la casa di Torino entro il 2024 punta a diventare completamente elettrica su ogni nuovo modello in Europa e ad offrire una gamma completamente elettrica a partire dal 2027.

Inoltre, Nuovo E-Doblò raggiunge un doppio traguardo: è il terzo modello elettrico per FIAT, dopo il debutto di Nuova 500 ed E-Ulysse, ed è il terzo veicolo elettrico per FIAT PROFESSIONAL, dopo E-Ducato ed E-Scudo.

Il veicolo è disponibile sia in versione passeggero – solo elettrica – che furgone: è lo strumento perfetto per la città. Contiene un motore 100% elettrico, un’autonomia di altissimo livello e una ricca gamma di sistemi di sicurezza. Il nuovo E-Doblò è dotato di un motore elettrico da 100 kW e di una batteria da 50 kWh che consente oltre 280 km di autonomia, nel ciclo WLTP. Grazie al nuovo motore, la nuova E-Doblò raggiunge una velocità massima di 130 km/h e fino a 260 Nm di coppia massima.

In omaggio alla sua flessibilità, il nuovo Doblò è disponibile in due lunghezze e tre diverse configurazioni (VAN, Crew Cab, Combi) e offre un’ampia gamma di motorizzazioni in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Molta attenzione è stata data al comfort del veicolo in fase di progettazione per tenere conto delle esigenze dei professionisti che utilizzano il proprio veicolo otto o più ore al giorno. L’obiettivo è offrire un’esperienza di lavoro senza stress con isolamento acustico e sospensioni progettate per ridurre urti e vibrazioni.

Le “Magic Features” del Doblò conferiscono al veicolo il massimo in termini di modularità, sostenibilità e sicurezza, rendendolo un compagno di lavoro ancora più affidabile, versatile e flessibile. Nuovo Doblò nella versione furgone fornirà anche un’ampia offerta di powertrain termico con carburanti diesel e benzina.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat Panda: nonostante il suo arrivo nel 2024 c’è tensione in Serbia