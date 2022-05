Alfa Romeo Tonale: consegnati ufficialmente i primi esemplari

A sorpresa nella giornata di oggi sono state consegnate le prime tre unità di Alfa Romeo Tonale. Si tratta di una sorta di anticipazione delle consegne vere e proprie che avverranno da giugno per tutti i clienti della casa automobilistica del Biscione. Esattamente a partire dal secondo week end di giugno. Quelle di oggi sono state consegnate a tre clienti di lunga data che per primi avevano ordinato la versione di lancio del SUV di Alfa Romeo “Edizione Speciale”.

A Pomigliano consegnate le prime tre unità del SUV Alfa Romeo Tonale

La consegna è avvenuta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano dove il modello viene prodotto e dove la consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte anche alcuni importanti dirigenti dello storico marchio milanese. Ci riferiamo a Francesco Calcara, Senior Vice President Global Marketing and Communication Alfa Romeo, e Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia.

Per questi tre fortunati clienti Alfa Romeo ha sviluppato uno speciale programma dedicato. Questi avranno la possibilità di esprimere le proprie impressioni durante l’utilizzo quotidiano dell’auto. A loro disposizione un call center dedicato 24/7.

“La qualità per noi è un’ossessione, che ci ha guidato durante tutto il progetto Tonale. Parliamo innanzi tutto di qualità del prodotto, ma non solo: la qualità è qualcosa che abbraccia il cliente dall’inizio del suo processo di acquisto fino all’ultimo giorno di possesso”.

“Siamo convinti della qualità raggiunta su Tonale, ottenuta grazie all’impegno quotidiano del team, dei fornitori e del plant di Pomigliano D’Arco. Per questo, abbiamo desiderato coinvolgere i nostri primi clienti in questo programma dedicato, tramite il quale saremo lieti di ricevere feedback sulla vettura nel suo utilizzo reale, nell’ottica di un rapporto trasparente e di contatto continuo” ha dichiarato Francesco Calcara.

Raffaele Russo invece ha detto: “Per noi qualità e customer-centricità sono parole chiave: ogni nostra azione è studiata per i clienti e con i clienti. Conoscere le loro prime impressioni è fonte di ispirazione per il futuro in un processo di scambio costante in cui brand e cliente traggono entrambi beneficio. Ecco perché in questa giornata speciale celebriamo anche la nostra “Tribe Alfa Romeo”, una vera e propria tribù di clienti e appassionati, che con Tonale sta allargando i suoi orizzonti”.

