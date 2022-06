Nuova Alfa Romeo MiTo: se fosse questo il suo aspetto? [Render]

Nuova Alfa Romeo MiTo è uno di quei modelli di cui si parla spesso a proposito del futuro della casa automobilistica del Biscione. Questo sebbene in realtà sembra difficile che possa realmente concretizzarsi il ritorno di questa auto considerato quanto dichiarato nei mesi scorsi dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Quest’ultimo ha dichiarato che in futuro il Biscione lancerà sul mercato solo ed esclusivamente vetture che possono essere vendute in tutto il mondo e questo naturalmente non è propriamente il caso di una nuova MiTo che avrebbe mercato solo nel nostro continente.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto di una nuova Alfa Romeo MiTo nel caso di ritorno a sorpresa

Nonostante ciò sul web continuano a tenere banco le ipotesi relative al design di una nuova Alfa Romeo MiTo. L’ultima ipotesi emersa dal web è quella dell’artista digitale e designer Mirko del Prete non nuovo a questo tipo di exploit. Anche questa volta appare evidente che la vettura se dovesse realmente tornare avrebbe molte somiglianze di design con il SUV Alfa Romeo Tonale.

La cosa in effetti sembra assai plausibile dato che il recente SUV del Biscione che nei prossimi giorni farà la sua prima apparizione in concessionaria, rappresenta una sorta di antipasto di quello che sarà l’aspetto delle auto che in futuro faranno parte della gamma della casa automobilistica del Biscione.

La nuova Alfa Romeo MiTo secondo alcune indiscrezioni che però al momento non trovano nessun riscontro ufficiale potrebbe tornare nelle vesti di supermini di circa 4 metri in versione totalmente elettrica che sarebbe realizzata su piattaforma CMP probabilmente verso il 2025. Ripetiamo però che saremmo molto sorpresi di vedere questa auto in futuro ancora far parte della gamma dello storico marchio milanese.

Qualora comunque dovesse tornare, l’auto lo farebbe nelle vesti esclusive di veicolo elettrico al 100 per cento considerato che Alfa Romeo ha già fatto sapere che dal 2025 in poi lancerà sul mercato solo auto a zero emissioni come del resto la maggior parte dei brand che fanno parte del gruppo Stellantis. Ad ogni modo se MiTo dovesse avere un’erede siamo sicuri che le sembianze sarebbero molto vicine a quelle del render che vi mostriamo in questo articolo.

