Peugeot 3008 2023: tutto quello che sappiamo sulla terza generazione [RENDER]

Peugeot ha sicuramente lasciato il segno del segmento dei SUV compatti con il Peugeot 3008 in quanto è tra i modelli più apprezzati in questa competitiva fetta del settore automobilistico.

Anche se nel 2020 ha debuttato il nuovo restyling della seconda generazione, la casa automobilistica francese sta già lavorando a un modello completamente nuovo. In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere tutte le informazioni che conosciamo fino ad ora sulla terza generazione del 3008, oltre a proporvi alcuni render pubblicati da CarScoops.

Peugeot 3008 2023: la terza generazione del SUV compatto porterà con sé diversi cambiamenti

L’attuale Peugeot 3008 è stato ufficializzato nel 2016 con il suo stile da SUV che rappresenta un’evoluzione importante rispetto al predecessore che era più un minivan. Il design è stato ulteriormente modernizzato con il debutto del restyling nel 2020, incorporando l’ultimo linguaggio di design della casa del Leone nella parte frontale. Tuttavia, il facelift del 3008 non è cambiato molto e non presenta il nuovo logo che ha debuttato con la nuova 308.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il marchio di Stellantis ha in programma di presentare la nuova generazione del SUV già nel 2023 con una carrozzeria totalmente ridisegnata e una piattaforma rielaborata alla base. È probabile che il nuovo 3008 avrà un frontale caratterizzato da tre LED verticali che rispecchiano ormai gli iconici artigli di Peugeot.

Le finte prese d’aria dell’attuale modello potrebbero essere sostituite da un elemento decorativo verniciato per un look più unificato con la griglia. Quest’ultima erediterà il nuovo design visto sull’ultimo 308, assieme al nuovo logo.

Il profilo laterale dovrebbe diventare più robusto e avere delle curve più morbide e un rivestimento in plastica più sottile per un look più elegante. La linea del tetto diventerà probabilmente più dinamica per differenziare ulteriormente il 3008 dal fratello maggiore 5008.

Passando sul retro, il Peugeot 3008 2023 dovrebbe avere dei fanali a LED più sottili e aggressivi e una serie di elementi decorativi cromati sul paraurti. Ci aspettiamo nuovi cerchi e colorazioni e un design bitono con tetto e montanti neri. Seguendo l’attuale tendenza del segmento dei SUV, il nuovo 3008 dovrebbe aumentare di dimensioni, superando i 4447 mm di lunghezza proposti dall’attuale modello. Ciò si tradurrà in proporzioni superiori e maggiore spazio per i passeggeri e i loro bagagli.

Entrando nell’abitacolo, il Peugeot i-Cockpit del modello attuale verrà aggiornato con un display touch centrale per il sistema di infotainment ancora più grande, un quadro strumenti 3D rielaborato, dei materiali di qualità premium e dei nuovi interruttori. Inoltre, l’equipaggiamento sarà aggiornato con sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) più sofisticati.

Potrebbe esserci spazio ancora per i motori endotermici

Sappiamo che lo storico marchio francese ha intenzione di elettrificare la sua gamma entro il 2025 prima di diventare 100% elettrico in Europa entro il 2030. Questo vuol dire che il Peugeot 3008 2023 dovrebbero proporre ancora alcuni motori a combustione interna. Non dovrebbe mancare neanche una versione 100% elettrica con il nome di e-3008.

Alla base dovremmo trovare una versione aggiornata della piattaforma EMP2 o in alternativa la più moderna STLA Medium progettata per i modelli compatti e di medie dimensioni. Infine, i primi prototipi camuffati della terza generazione del SUV compatto dovrebbero sbarcare sulle strade pubbliche prima della fine del 2022. In questo modo avremo la possibilità di scoprire maggiori informazioni.