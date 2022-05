Peugeot 3008: come sarà la terza generazione del suv

Entro la fine del 2023 dovrebbe scoccare l’ora della nuova Peugeot 3008. Il popolare sport utility arriverà così alla sua terza generazione. Sospinta dagli ottimi responsi commerciali ottenuti nel corso della propria storia, il Leone pare farci parecchio affidamento pure in ottica futura. I numeri di vendita inducono a speranza e ottimismo. Attraverso un modello chiave del portafoglio prodotti, il marchio del gruppo Stellantis mira a confermarsi come un player importante nell’industria delle quattro ruote. L’obiettivo è di crescere ancora a livello di contenuti, verso il comparto premium, attraverso vetture più tecnologiche e concettualmente evolute.

Peugeot 3008: lo stile di suv non sarà solo confermato, ma rafforzato, in linea con i recenti ingressi nella gamma

La nuova Peugeot 3008 avrà il difficile compito di sostituire un veicolo che nel corso del tempo è diventato un punto di riferimento in piena regola nel segmento di mercato. La prossima versione imporrà un rinnovamento estetico. Che non dovrebbe comportare nessuno stravolgimento, bensì il rafforzamento dello stile da sport utility. Si prevede cioè una fisionomia più in linea con i recenti ingressi nella gamma del costruttore d’oltralpe. Com’è ovvio che sia, troverà poi spazio il nuovo emblema del Leone.

A livello tecnico, il pianale EMP2 sarà sostituito da STLA Medium. Così facendo la nuova Peugeot 3008 avrà in portafoglio unità al 100 per cento elettriche. Nella gamma è prevista pure un’opzione a due motori con trazione integrale e autonomia dai 400 ai 700 km, in base alla tipologia prescelta. Meno consumi e più rispetto dell’ambiente saranno anche i valori cruciali per il sistema ibrido plug-in e i motori a benzina.

E gli interni? Probabilmente la Peugeot 3008 segnerà un passo in avanti, con l’inclusione dell’i-Cockpit di nuova generazione del Costruttore francese. Rispetto alla 3008 attuale è prevedibile l’aggiunta di tante dotazioni sofisticate, in grado di esaltare l’esperienza di guida e di infotainment. Salvo sorprese, lo spazio a bordo e la capienza del vano bagagli rimarranno intorno ai soliti valori.

Vige il silenzio assoluto sul listino prezzi, che potrebbe comunque comportare dei rincari. Senza se e senza ma, nei mesi a venire saranno concessi ulteriori dettagli circa la proposta di Peugeot, una protagonista preannunciata.

