Nuova Dodge Hornet: immortalato il prototipo [Foto spia]

Il prototipo della nuova Dodge Hornet è stato immortalato nelle scorse ore in alcune foto spia di Gabetz Spy Unit pubblicate su Facebook e Instagram da Walter Vayr. Si tratta del nuovo SUV di segmento C che la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha intenzione di presentare nel corso del prossimo mese di agosto e che verrà prodotto in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano D’Arco in Campania. Proprio in Italia sarebbe avvenuto questo avvistamento di cui vi parliamo.

Avvistato il prototipo della nuova Dodge Hornet: ecco cosa sappiamo del futuro SUV

La nuova Dodge Hornet altri non è che la gemella di Alfa Romeo Tonale. Si tratta di un vero e proprio rebadge. Infatti i due SUV differiscono solo da pochi particolari come logo, mascherina e gruppi ottici. Per il resto la carrozzeria è la stessa, la gamma dei motori dovrebbe avere molti punti di contatto mentre gli interni utilizzeranno in parte gli stessi materiali anche se Tonale si preannuncia più raffinato e lussuoso rispetto alla sua controparte nord americana.

Mentre la nuova Alfa Romeo Tonale, la cui commercializzazione in Italia inizierà nei prossimi giorni, verrà venduta in tutto il mondo, la nuova Dodge Hornet dovrebbe essere commercializzata solo in Nord America. Diciamo che si tratta di un modello pensato per rendere l’investimento effettuato da Stellantis su Alfa Romeo Tonale ancora più conveniente, ammortizzando i costi di produzione e di sviluppo.

Le immagini mostrano e confermano quello che sapevamo già e cioè che la nuova Hornet sarà davvero molto simile ad Alfa Romeo Tonale ma la cosa non stupisce dato che già in passato erano emerse alcune immagini da Pomigliano che avevano anticipato che i due modelli sarebbero stati veramente molto ma molto simili tra di loro.

Sicuramente nelle prossime settimane novità importanti arriveranno a proposito di questo modello che quando arriverà sul mercato in Nord America sicuramente farà parlare a lungo di se. Del resto parliamo di un marchio che negli Stati Uniti in particolare è sempre molto popolare grazie soprattutto alle sue muscle car. Vedremo dunque cos’altro emergerà da parte di Stellantis.

