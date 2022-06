Citroën C3 Aircross Rip Curl: debutta la versione 2022 con tante novità

Citroën ha annunciato l’arrivo in Italia della versione 2022 della Citroën C3 Aircross Rip Curl in edizione speciale che porta con sé uno stile esterno grazie al Pack Color Anodised Blue e a un nuovo ambiente interno in Blue Jeans. Inoltre, a bordo troviamo equipaggiamenti che invitano alla libertà e all’esposizione in totale serenità. I colori del SUV si spirano al blu del cielo e del mare e si riveste di varie tonalità di blu all’esterno e l’interno.

Pierre Monferrini, responsabile della gamma Citroën, ha dichiarato che la nuova C3 Aircross Rip Curl si basa sulle versioni top di gamma Shine e Shine Pack, scelte da oltre il 60% dei clienti. Questa nuova proposta 2022, resa più dinamica dei cerchi in lega da 17”, richiama il tema dell’oceano con un Pack Color all’esterno e un nuovo ambiente interno valorizzante e rilassante, abbinato ad equipaggiamenti che migliorano il benessere a bordo.

Citroën C3 Aircross Rip Curl: l’edizione speciale riceve un nuovo aggiornamento per il 2022

La serie limitata Rip Curl 2022 adotta una tonalità blu che si spira all’oceano e al mondo del surf. Gli inserti presenti sul paraurti e le calotte degli specchietti retrovisori esterni evidenziano il Pack Color Anodised Blue, aggiungendo tocchi di blu metallizzato che attirano lo sguardo e creano un contrasto con il colore della carrozzeria e il nero del tetto. Il nuovo SUV viene fornito con un tetto bicolore che si appiglia perfettamente alle quattro colorazioni esterne: Steel Grey, Platinum Grey, Pearl Black e Polar White.

Come anticipato poco fa, questa versione speciale del modello viene proposta con i cerchi in lega Origami Black da 17” con decorazioni geometriche in nero lucido, abbinati a vetri posteriori oscurati, che rafforzano l’estetica del veicolo e il suo aspetto avventuroso e outdoor. Nella parte posteriore spicca il logo Rip Curl in lettere bianche.

Il surf è associato a uno stile di vita semplice e senza stress, a contatto con la natura, e rappresenta l’arte di vivere ogni istante in piena libertà. Con questo spirito, il nuovo ambiente Blue Jeans, presente a bordo della C3 Aircross Rip Curl 2022, invita al relax e alla convivialità. L’abitacolo viene messo in risalto grazie a un gioco di colori e materiali sulla fascia della plancia e sui rivestimenti interni.

Il rivestimento principale Hello Chinor, utilizzato per i sedili Advanced Comfort, è un tessuto a maglia sportivo nei toni del grigio/blu che si ritrova spesso nell’abbigliamento tecnico o nelle scarpe da ginnastica. È abbinato a un tessuto tecnico effetto pelle in Sapphire Blue ispirato al mondo dello sport e della nautica, che costituisce la parte superiore degli schienali e la zona anteriore delle sedute, impreziosita da una nuova impuntura a vista in Blu acceso La Rochelle.

Tra la parte imbottita dello schienale e la sua parte superiore, la Citroën C3 Aircross Rip Curl 2022 è stata creata appositamente una fascia Tiki Brasilia con motivo tribale polinesiano bianco e nero. Per quanto riguarda la fascia della pancia, il materiale Sapphire Blue con riflessi madreperla crea un effetto metallizzato. I tappetini presentano la firma Rip Curl con lettere bianche ricamate mentre la pochette per i documenti di bordo è realizzata in un materiale simile al neoprene che richiama le tute da surf.

Le protezioni anteriori e posteriori, la griglia a motivi geometrici e la protezione sottoscocca a 360° le conferiscono un aspetto avventuroso. La parte frontale è caratterizzata dalla nuova firma Citroën con i doppi chevron cromati che si estendono fino ai proiettori a LED.

Tanto comfort a bordo

A bordo, il comfort è una priorità grazie ai generosi sedili con un’imbottitura esclusiva, caratterizzata da uno strato ad alta densità e da una schiuma spessa 15 mm per migliorare il comfort posturale, che consente di affrontare lunghi viaggi in maniera confortevole. Questo benessere viene rafforzato da utili tecnologie quotidiane come il display touch da 9 pollici presente nella plancia, il display head-up a colori, la funzione Keyless Access & Start, il Citroën Connect Box e il caricatore wireless per smartphone compatibili.

I sedili posteriori ripiegabili possono scorrere in due parti indipendenti e, abbattendo quello del passeggero anteriore, offrono una lunghezza di carico pari a 2,40 metri per il trasporto di oggetti particolarmente lunghi, come una tavola da surf o un paio di sci. La capacità del bagagliaio può passare da 410 a 520 litri e può essere estesa fino a 1289 litri abbattendo i sedili posteriori. Lo spazio per le gambe posteriori e l’altezza del tetto ai massimi livelli sono un punto di riferimento le segmento.

Un’altra importante caratteristica contribuisce al benessere degli occupanti e al successo della Citroën C3 Aircross Rip Curl 2022: le ampie superfici vetrate che permettono all’abitacolo di essere inondato di luce e di offrire un’eccellente visibilità.

Non manca la funzione Grip Control con Hill Assist Descent che offre la possibilità di scegliere fra diverse modalità di guida e modula la motricità delle ruote anteriori in funzione del tipo di fondo stradale da affrontare, mantenendo la velocità del veicolo in discesa anche nei tratti con forte pendenza.

Infine, la nuova C3 Aircross Rip Curl sarà ordinabile dal 1° luglio mentre arriverà nelle concessionarie a partire da settembre e con le prime consegne previste a novembre. Per il momento non sono stati annunciati i prezzi.