Jeep Wrangler 4xe nell’atto finale della saga di Jurassic World

Un nuovo spot pubblicitario anticipa il ritorno di Jeep nel franchise cinematografico “Jurassic World”. Lo spot, che verrà pubblicato mercoledì, secondo un comunicato stampa, mostra un uomo che scopre un piccolo Carnotaurus appena nato nel suo cortile mentre il suo veicolo elettrico ibrido plug-in Jeep Wrangler 4xe si carica nel box auto.

Nuova collaborazione tra Jeep e Universal Pictures con uno stop di Wrangler 4xe per la saga di Jurassic World

L’uomo si impegna a prendersi cura del dinosauro domestico, si vedono una serie di scene in cui l’uomo e l’animale vivono avventure fuori e dentro la Wrangler, provando anche la modalità elettrica silenziosa quando il dinosauro si addormenta nella parte posteriore del veicolo di Jeep.

L’annuncio, parte di una campagna globale per il marchio SUV Stellantis, rappresenta l’ultimo esempio negli ultimi anni di un legame Jeep con il franchise iniziato nel 1993 con “Jurassic Park”. Nel 2018, l’attore Jeff Goldblum, che interpreta il matematico Ian Malcolm nei film, ha ripreso il suo ruolo al volante di un Wrangler dando la caccia a un T. rex.

Nel film originale, il personaggio di Goldblum, che ha una gamba rotta, si mette a cavalcioni sul retro di un Wrangler aperto del 1992 mentre un T. rex cerca di catturare il veicolo in fuga. Un’inquadratura del dinosauro con le fauci spalancate in uno specchietto laterale, dove si leggono le parole “Gli oggetti nello specchietto sono più vicini di come appaiono”, rappresenta uno dei momenti più memorabili del film.

Diverse Jeep – un Wrangler, un Gladiator e un Grand Wagoneer vintage – faranno la loro apparizione nel nuovo film, che riunisce i personaggi delle puntate precedenti e successive e mette i dinosauri e gli umani in un mondo in cui i dinosauri, da quello che appae nel trailer, sembrano avere il sopravvento.

Il video di 30 secondi e la versione estesa di 1 minuto mostrati sui canali dei social media Jeep sono stati diretti da Mimi Cave con la società di produzione Reverie. La campagna è stata creata in collaborazione con l’agenzia pubblicitaria Highdive di Chicago, secondo quanto affermato da Jeep nel comunicato.

