Jeep Wrangler 4xe eletta 4×4 dell’anno 2022 in Francia

La Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in si è aggiudicata il prestigioso titolo di 4×4 dell’anno 2022 dalla rivista francese 4×4 Magazine. La Wrangler 4xe è la settima Jeep a ricevere questo ambito riconoscimento e succede alla JL che lo ha vinto nel 2019.

Questo è però un premio di particolare rilevanza in quanto è il primo successo del modello elettrificato, a dimostrazione di come, grazie alla tecnologia plug-in hybrid, il brand americano procede spedito verso la realizzazione della vision Zero Emission Freedom e conferma come l’elettrificazione migliori le capacità off-road del SUV.

Jeep Wrangler 4xe: gli esperti di 4×4 Magazine hanno premiato l’iconico fuoristrada ibrido plug-in

La Jeep Wrangler 4xe è un chiaro esempio della possibilità di avere il meglio di due mondi: la leggendaria capability del marchio e il divertimento all’aria aperta uniti a un pacchetto elettrificato ed ecologico che permette di godere della natura in un silenzio quasi assoluto.

Questo riconoscimento si aggiunge al podio ottenuto nel 2021 dalla stessa vettura nella categoria Alternative Drives, al secondo posto della gamma Wrangler nella categoria Off-Road conferito dai lettori della rivista tedesca Off-Road Magazine e all’elezione della Wrangler ibrida plug-in come migliore 4×4 del 2022 ai Women’s World Car of the Year.

La nuova Jeep Wrangler 4xe è la Wrangler più performante, potente, efficiente, sostenibile, tecnicamente avanzata e connessa mai introdotta sul mercato europeo. Grazie al gruppo propulsore ibrido plug-in, consente ai clienti di muoversi quotidianamente in città sfruttando la modalità 100% elettrica senza produrre emissioni, fino a un’autonomia che può superare i 50 km con una singola ricarica, oltre a godere di un’esperienza di guida su strada efficiente e divertente con capacità all-terrain ulteriormente migliorate in un silenzio pressoché assoluto.

Anche le prestazioni sono state ottimizzate in quanto adesso riesce a sviluppare complessivamente 380 CV di potenza e 637 Nm di coppia massima, per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi. Accanto al motore a quattro cilindri in linea turbo da 2 litri troviamo due propulsori elettrici e il cambio automatico TorqueFlite a 8 marce.

Il mercato italiano sta premiando la tecnologia 4xe. Ad esempio, a marzo la gamma di SUV 4xe di Jeep è stata la più venduta tra i modelli “alla spina” di ogni marchio e segmento, come una quota del 15,8%. Questo successo porta la firma di Renegade e Compass 4xe e della Jeep Wrangler 4xe. Infine, presto si aggiungerà al gruppo la nuova Grand Cherokee 4xe che è stata presentata di recente.

