Jeep Grand Cherokee L eletto tra i migliori SUV a sette posti

Forbes Wheels ha eletto la nuova Jeep Grand Cherokee L Best 7-Passenger SUV da acquistare nel 2022.

Per selezionare i migliori veicoli per quest’anno, lo staff di Forbes ha valutato diversi fattori, tra cui l’esperienza dei passeggeri in tutte e tre le file, la capacità di trasportare merci e altre caratteristiche adatte alle famiglie come il risparmio di carburante, i sistemi di sicurezza attiva presenti a bordo, l’esperienza di guida su strada e così via. La nuova Grand Cherokee L si è distinta dalla concorrenza per le sue leggendarie capacità 4×4, per la dinamica di guida su strada e per gli interni premium.

Jeep Grand Cherokee L: il SUV a tre file ha conquistato un importante premio di Forbes Wheels

Jim Morrison, vicepresidente senior e capo di Jeep Nord America, ha dichiarato che, quando si tratta di SUV full-size, la Jeep Grand Cherokee L offre davvero le sue capacità 4×4 senza rivali, la generosa capacità della terza fila e le dotazioni premium. Rappresenta una scelta eccezionale per tutti coloro che apprezzano le cose belle, ma vogliono divertirsi anche sui terreni più difficili.

L’intera gamma della Jeep Grand Cherokee, inclusa la versione 4xe ibrida plug-in, offre divertimento, libertà e avventura per cui Jeep è parecchio nota in America. La quinta generazione del SUV più premiato di sempre è conosciuto per le sue leggendarie capacità 4×4, la raffinatezza su strada superiore, lo stile premium e l’artigianalità sia dentro che fuori.

Per il 2022, la gamma è stata ampliata con l’aggiunta di una versione a tre file e di quella ibrida plug-in. La Jeep Grand Cherokee L è stata presentata lo scorso anno per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti Jeep che vogliono più spazio e funzionalità.

Progettata per massimizzare il comfort generale dei passeggeri, la Grand Cherokee L offre una capacità della terza fila senza compromessi e un maggior volume di carico con posti a sedere per un massimo di sette persone. Il passo ampliato crea un ampio spazio interno e offre ai passeggeri un ampio spazio per le gambe ai vertici della categoria della seconda fila.

Il SUV è stato progettato dentro e fuori per offrire capacità impareggiabili e una dinamica di guida composta. I suoi famosi sistemi 4×4 (Quadra-Trac I, Quadra-Trac II EQAdra-Drive II), le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain permettono alla Grand Cherokee L di garantire le leggendarie capacità 4×4 per cui la casa automobilistica americana è molto nota.

A bordo troviamo oltre 110 funzioni di sicurezza e protezione avanzate, tra cui una quantità impressionante di caratteristiche di sicurezza standard, oltre ai sistemi di assistenza alla guida disponibili, al rilevamento di stanchezza del conducente, alla vista a 360° e al sistema Night Vision basato su telecamere.

Le tecnologie leader del segmento includono un display da 10.25 pollici per il passeggero anteriore, un sistema di telecamere per monitorare i sedili posteriori, un display per l’intrattenimento dei sedili posteriori con Amazon Fire TV integrato e un impianto audio McIntosh premium da 950W composto da 19 altoparlanti. Troviamo, infine, il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con Apple CarPlay wireless e Android Auto di serie.