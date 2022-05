Jeep SUV: potrebbe usare lo stesso pianale della Citroen C3

All’inizio di quest’anno, Jeep ha presentato il suo primo modello completamente elettrico, come concept suv senza nome, a un evento Stellantis trasmesso online. Questo prossimo veicolo a zero emissioni sarà costruito sull’architettura eCMP e dovrebbe essere mostrato nella forma definitiva per la messa in produzione all’inizio del 2023. Probabilmente sarà in vendita negli Stati Uniti e in Europa.

Jeep: il suv avrà forse la stessa architettura della Citroen C3 in un importante mercato

Sul web si parla dei possibili piani Jeep riguardanti l’India. Si pensa che il brand introdurrà ev un domani. Anche in quelle zone la mobilità green sta prendendo piede e già parecchi Costruttori stanno attualmente sviluppando la loro interpretazione personale di ecosostenibilità. Fra l’altro, pure Citroen ha in programma di introdurre nel territorio un ev il prossimo anno. La proposta commerciale del Double Chevron sfrutterebbe un’architettura CMP, simile a C5 Aircross e C3.

Attraverso la società madre Stellantis, Jeep potrebbe semplicemente utilizzare lo stesso pianale. La condivisione aiuterebbe a risparmiare sui costi di ricerca e sviluppo, permettendo così di tenere sotto controllo il prezzo. I dettagli sulla Citroen sono nascosti. Ma si presume che Jeep contemplerà lo stesso propulsore, laddove lo scenario ipotizzato fosse corretto.

Jeep India dovrebbe peraltro lanciare un ulteriore suv posizionato sotto Compass. L’aggiunta di un’entry-level favorirà sicuramente il successo nel mercato interno, dove gli sport utility dei segmenti B e C sono estremamente popolari.

In precedenza, il Costruttore stava vagliando l’idea di realizzare un crossover sotto i 4 metri specifico per l’India, così da rivaleggiare con macchine del calibro di Maruti Brezza, Tata Nexon e Kia Sonet. A sua volta sarebbe nato sull’architettura CMP, alla pari della Citroen C3. Tuttavia, tali piani sono stati messi da parte poiché la piattaforma CMP non supporta una trazione AWD/4WD.

Secondo le ultime speculazioni, Jeep Renegade potrebbe approdare in India con la prossima generazione, come concorrente di Hyundai Creta e Kia Seltos. La commercializzazione del primo veicolo elettrico di Citroen India è prevista a partire dal 2023. Si suppone che Jeep annuncerà presto le sue intenzioni relative alla mobilità a zero emissioni per il mercato indiano, con l’introduzione di ev nella gamma che seguirà più avanti.