Fiat Pulse Abarth: continuano gli avvistamenti del SUV sportivo

Sono ormai diversi mesi che Fiat sta lavorando sulla versione Abarth del Fiat Pulse, che dovrebbe chiamarsi Fiat Pulse Abarth o Abarth Pulse. Nelle scorse ore, i media brasiliani hanno pubblicato tre nuove foto spia che mostrano un paio di prototipi avvistati a Minas Gerais e a San Paolo.

I cerchi a cinque fori e il doppio scarico posteriore confermano che si tratta della versione più cattiva del SUV compatto. A giudicare dalle ultime informazioni emerse in rete, il primo SUV di Abarth e il primo suo modello ad arrivare in Brasile dovrebbe buttare nell’ultimo quadrimestre del 2022 con sotto il cofano il motore turbo flex T270 da 1.3 litri abbinato a un cambio automatico a 6 marce.

Fiat Pulse Abarth: due nuovi prototipi camuffati sono stati avvistati sulle strade brasiliane

Questo riesce a sviluppare una potenza di 180 CV usando la benzina e 185 CV con l’etanolo mentre la coppia massima è di 270 Nm in entrambi casi. Come anticipato poco fa, il Pulse Abarth 2023 sarà abbinato esclusivamente a una trasmissione automatica a 6 rapporti.

Rispetto alle altre versioni del Fiat Pulse, il SUV dello Scorpione avrà motore, impianto frenante e sospensioni tarati appositamente per lui; quindi, non sarà semplicemente un veicolo con un propulsore più potente.

Frontalmente, possiamo vedere un paraurti unico con una griglia a nido d’ape e con il logo dello Scorpione posizionato al centro. Al posto delle luci aggiuntive, il marchio ha sviluppato due prese d’aria verticali. I fari aggiuntivi sono stati spostati nella zona inferiore mentre la barra rossa completa il look.

Lateralmente, il Fiat Pulse Abarth viene fornito con una finitura esclusiva, dei badge dedicati che si riferiscono alla versione e dei cerchi da 17” con pneumatici 215/50 R17 con cinque fori per supportare la forza extra del motore. Tuttavia, il SUV manterrà i freni a tamburo nella parte posteriore.

Sul retro, l’Abarth Pulse è caratterizzato dal nome Abarth stampato sul cofano del bagagliaio, nella parte centrale, e vanta un paraurti dal design esclusivo e due terminali di scarico disposti nella parte inferiore. Lo Scorpione tornerà in Brasile nell’accattivante forma di SUV con sei caratteristiche uniche legate al marchio: performance, tecnologia e innovazione in vetture tailor made e caratteristiche provocatorie.

In concomitanza con il lancio del Pulse Abarth saranno svelate una serie di iniziative per avviare il brand in Brasile. Un esempio è la piattaforma digitale creata per avvicinare i clienti appassionati di performance. Iscrivendosi, si riceveranno informazioni esclusive sul marchio e sul Fiat Pulse Abarth nei prossimi mesi, fino al debutto ufficiale.

Sappiamo che Abarth avrà delle concessionarie Fiat specializzate, con un’identità visiva unica e con venditori appositamente formati per offrire un servizio dedicato a tutti gli interessati all’Abarth Pulse.