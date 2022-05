Nuova Alfa Romeo GTV: ecco quale sarà la caratteristica che stupirà di più

Nuova Alfa Romeo GTV è una delle auto che dovrebbero fare parte della gamma della casa automobilistica del Biscione nei prossimi anni. Non è ancora chiaro quando esattamente questa auto farà la sua comparsa sul mercato. Qualcuno ipotizza nel 2027 altri invece ritengono che il suo debutto possa essere anticipata al 2025 o al 2026. Questa vettura sarà importante in quanto se le indiscrezioni delle ultime settimane saranno confermate, l’auto rappresenterà una sorta di erede dell’attuale Alfa Romeo Giulia.

Ecco quale sarà l’arma segreta della nuova Alfa Romeo GTV

Infatti la seconda generazione di Giulia, se le ultime voci saranno confermate, sarà molto diversa dal modello attuale diventando una sorta di fastback rialzata. Di conseguenza la vettura che più si avvicinerà nello stile all’attuale berlina del Biscione sarà la nuova Alfa Romeo GTV che tornerebbe nelle vesti di berlina coupé a 4 porte totalmente elettrica. L’auto rispetto alla Giulia attuale avrebbe uno stile ancora più sportivo e probabilmente qualche cm in più.

In tanti si domandano quale sarà l’arma segreta della nuova Alfa Romeo GTV. A quanto pare si dovrebbe trattare del motore. Questo sebbene sarà elettrico al 100 per cento dovrebbe garantire alla vettura prestazioni davvero importanti.

Si parla di una potenza complessiva che potrebbe superare i 700 cavalli. Ricordiamo che al momento questo progetto deve ancora essere confermato ufficialmente da Alfa Romeo sebbene il CEO Jean Philippe Imparato abbia lanciato qua e la alcuni indizi a proposito dell’arrivo di questa auto.

Ricordiamo infine che questa auto, insieme al futuro E-SUV che arriverà nel 2027, sarà la nuova top di gamma dello storico marchio milanese e in quanto tale racchiuderà in se il meglio del brand in termini di design, lusso, tecnologia e motori.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo 1900 C Super Sprint “La Flèche” Vignale: l’esemplare unico che pochi conoscono