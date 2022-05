Lancia Crossover: saranno queste le sue sembianze?

Lancia crossover è uno dei modelli che arriveranno nei prossimi anni nella gamma della casa automobilistica piemontese. A proposito di questo modello, nei giorni scorsi abbiamo saputo che arriverà nel 2026 e che sarà prodotto a Melfi, nel famoso stabilimento di Stellantis insieme a due nuove auto di DS Automobiles e alla nuova Opel Manta.

Lancia Crossover: ecco quale potrebbe essere l’aspetto di questo modello

Con queste auto la futura Lancia Crossover condividerà la piattaforma STLA Medium. La vettura avrà la forma di una fastback come anticipato da Luca Napolitano CEO della casa automobilistica piemontese. Il modello arriverà sul mercato solo in versione totalmente elettrica.

L’auto avrà una dimensione di circa 460 cm e si andrà a collocare in un segmento di mercato tra i più in voga in questo momento. Per via della sua lunghezza dunque si tratterà della nuova ammiraglia della futura gamma di Lancia che come sappiamo comprenderà anche una nuova generazione di Lancia Ypsilon e la nuova Lancia Delta.

Tra tutti i modelli annunciati da Luca Napolitano questo sarà quello che sorprenderà maggiormente. Qui vi proponiamo dei render che mostrano quale potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà svelato. Ovviamente non sappiamo se l’auto sarà realmente così ma in base a quanto detto da Napolitano ci dovrebbe assomigliare.

Quanto al nome inizialmente si pensava di chiamarla Aurelia ma a causa di un cambio di design piuttosto radicale rispetto a quella che era l’idea originale, Napolitano ha confermato che il nome potrebbe anche cambiare. La scelta potrebbe andare verso una denominazione più adatta a questa tipologia di veicolo.

