Il Ram 1500 Rebel OTG potrebbe avere una versione di serie

Il concept Ram 1500 Rebel OTG (che sta per “Off the Grid”) potrebbe vedere la luce del giorno se un brevetto depositato da Stellantis presso lo United States Patent and Trademark Office (USPTO) risulti qualcosa di effettivamente valido su cui basarsi. Le immagini allegate al documento mostrano quello che sembra un Ram 1500 Rebel che adotta però molti degli accessori di origine Mopar che il costruttore di casa Stellantis ha apposto sul Ram 1500 Rebel OTG che ha realizzato appositamente per il SEMA 2019.

Mentre il veicolo nelle immagini di brevetto sembra rinunciare a elementi come la tenda disposta sul tetto, la tenda parasole pieghevole e la cucina scorrevole montata sul letto, quello che potrebbe essere il futuro Ram 1500 Rebel OTG sembra sfoggiare la grossa presa d’aria uscente dai passaruota che circondano il cofano motore d’aria già presente anche sul concept, il paraurti posteriore con LED integrato, luci e griglia realizzate su misura e paraurti anteriore in acciaio con predisposizioni per un verricello e luci di guida dedicate.

Il brevetto potrebbe segnalare l’arrivo sul mercato del Ram 1500 Rebel OTG di produzione

Se questo brevetto segnali una nuova aggiunta alla linea di modelli Ram 1500, uno speciale assetto Mopar o niente di tutto questo è un po’ un mistero. La questione pare non sia stata confermata o smentita dai vertici di Ram che mantengono quindi il più assoluto riserbo sul modello. Detto questo, si potrebbe scommettere che Ram prevede di utilizzare il concept del 1500 Rebel OTG come modello per la sua prossima caratterizzazione Mopar proposta in serie limitata: una variante speciale del veicolo che il costruttore è incline a realizzare e vendere occasionalmente.

Come suggerisce il nome, il pick-up in edizione speciale Mopar include una serie di accessori a marchio Mopar. Questi speciali modelli Ram sono più che semplici pick-up con la gamma di articoli nel catalogo accessori allegato, poiché Mopar cura i pick-up per creare veicoli che si distinguono dai loro “fratelli” tradizionali.

Se questo brevetto presenta in anteprima un modello Ram 1500 Rebel Mopar ispirato all’OTG di qualche anno fa, bisogna aspettarsi l’adozione di elementi quali l’argano Warn da 4.500 chilogrammi presente sul concept, luci di guida a LED, sollevamento da 2,0 pollici, ruote compatibili con pneumatici da fuoristrada Goodyear per accompagnare i suddetti aggiornamenti ai paraurti anteriori e posteriori, alla griglia e allo snorkel. Ci sarà sicuramente da attendere, ma il concept di Ram 1500 Rebel OTG rimane la cosa più vicina a una versione reale del pick-up raffigurato in queste immagini di brevetto.

