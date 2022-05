Fiat Fastback: c’è chi la immagina così [Render]

Entro un paio di mesi, se le indiscrezioni provenienti dal Brasile risulteranno essere corrette, assisteremo al debutto del nuovo Fiat Fastback. Si chiamerà così il futuro SUV Coupé che la principale casa automobilistica italiana ha intenzione di portare sul mercato entro fine anno prima in Brasile e poi in tutti gli altri principali mercati dell’America Latina.

Fiat Fastback: nuova ipotesi sul design del futuro SUV Coupé della principale casa automobilistica italiana

Fiat Fastback altri non è che la versione di produzione della famosa concept car svelata negli scorsi anni da Fiat durante una celebre edizione del Salone dell’auto di San Paolo. La vettura avrà la stessa piattaforma della berlina Fiat Cronos ed una lunghezza intorno ai 430 cm. Questo sarà il secondo SUV ad entrare nella gamma di Fiat in America Latina dopo Pulse. Il modello sarà anche il primo ibrido prodotto dalla casa italiana in Brasile. Nel corso del prossimo anno è previsto anche l’arrivo di una versione Abarth.

Qui vi mostriamo l’ultimo render su questo modello di Kleber Silva che in base alle recenti foto spia del prototipo camuffato ha perfezionato la sua ipotesi su come sarà, esteticamente parlando, questo modello quando finalmente farà il suo debutto sul mercato.

Ricordiamo che di Fiat Fastback di recente abbiamo anche saputo che avrà un motore turbo flex da 1.3 litri e abbinato a un cambio automatico a 6 marce. Si dice anche che alcune delle versioni di questo modello potrebbero disporre del propulsore turbo flex 1.0 abbinato a un cambio CVT. Infine le versioni top di gamma dovrebbero disporre di un motore turbo flex 1.3 abbinato a un tradizionale cambio automatico a 6 velocità.

Grazie a questo modello le quotazioni di Fiat in Brasile dovrebbero salire alle stelle. Già la casa italiana è ampiamente leader di mercato in quel paese e anche in tutto il Sud America. Con l’avvento di questo SUV coupé il distacco con le rivali più vicine dovrebbe crescere ulteriormente.

