Maserati al Motor Valley Fest 2022

Maserati sarà la principale attrazione della nuova edizione del Motror Valley Fest che si terrà a Modena dal 26 al 29 maggio 2022. La casa automobilistica del Tridente approfitterà di questo importante evento che rende omaggio alla terra dei motori per eccellenza, per mostrare in anteprima la nuova Maserati MC20 Cielo che sarà ufficialmente svelata domani 25 maggio.

Al Motor Valley 2022 grande protagonista sarà Maserati

Il Motor Valley 2022 è un evento all’aperto che si terrà in varie zone della città di Modena e che consiste in una serie di eventi pensati appositamente per gli appassionati di motori. Maserati oltre alla nuova MC20 Cielo mostrerà anche il SUV di segmento D Grecale presentato lo scorso mese di marzo e che sta per arrivare sul mercato.

Tra le versioni del SUV che vedremo in questa occasione anche la special edition Mission From Mars. Presenti inoltre anche la Levante Futura Fuoriserie, oltre alla Levante MC Edition, nel colore Giallo Corse. Un esemplare della versione in edizione limitata Maserati Grecale Modena, infine, sarà esposto nel cortile dell’Accademia Militare.

Insomma per Maserati sicuramente una buona occasione per mettere in mostra le sue ultime novità con le quali la casa automobilistica del Tridente punta a crescere nel segmento delle auto di lusso nel corso dei prossimi anni. Ricordiamo che per la casa italiana le novità in questo 2022 non sono ancora finite. Infatti in autunno farà il suo debutto la terza grande novità del Tridente dopo Grcale e MC20 Cielo e cioè la nuova generazione di GranTurismo. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito del brand di Stellantis nei prossimi giorni.

Ti potrebbe interessare: Maserati MC20 Cielo: la versione cabrio della vettura sportiva della casa automobilistica del Tridente debutterà ufficialmentr il prossimo 25 maggio