Mansory F9XX: il tuning non risparmia la Ferrari SF90 Stradale

La Mansory F9XX è un’elaborazione estrema della Ferrari SF90 Stradale, che ne stravolge completamente il look. Il tuner tedesco, specializzato in vetture di lusso e ad alte prestazioni, ci è andato pesante. Dopo aver svelato l’anno scorso il kit F8XX, basato sulla F8 Tributo, si è ora concentrato sulla “rossa” più veloce del listino. La revisione è ancora più impressionante, ma al tempo stesso più dolorosa per i puristi.

Il pacchetto messo a punto per questo modello può essere applicato tanto sulla versione coupé quanto sulla spider. Gli esterni subiscono una pesante revisione, anche se l’auto di partenza resta in qualche modo riconoscibile. La sua pulizia formale, però, viene sporcata da vistose appendici, che puntano tutto sull’aggressività.

Per dar vita alla Mansory F9XX, anche il cuore endotermico V8 biturbo della Ferrari SF90 Stradale è stato ulteriormente potenziato (come se ve ne fosse stato bisogno), fino a raggiungere gli 880 cavalli, modificando semplicemente la ECU, ossia l’unità di controllo del motore. Con il supporto dei tre propulsori elettrici, si arriva a un’energia complessiva di 1100 cavalli, cento in più della “rossa” standard. Le prestazioni se ne giovano, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.4 secondi (contro 2.5) e con una velocità massima di 355 km/h (contro oltre 340 km/h).

Look molto appariscente

Sul piano estetico, il kit è estremo. Forse più di quelli visti in precedenza per altri modelli del “cavallino rampante”. Le modifiche sono state eseguite facendo appello a componenti leggeri in carbonio forgiato. Si parte dal nuovo labbro anteriore, per arrivare al vistosissimo alettone posteriore, in una trama dove ogni settore della carrozzeria è stato rivisto, per conferire un look sostanzialmente diverso. Molto vistoso anche il diffusore sullo specchio di coda, di nuova concezione. Il tocco finale è dato dal nuovo set di ruote forgiate “YT.5 Air”, da 21 pollici davanti e 22 pollici dietro, abbinati a pneumatici ad alte prestazioni.

Non è stato risparmiato dagli interventi nemmeno l’abitacolo della Ferrari SF90 Stradale, che guadagna un aspetto diverso sulla Mansory F9XX. Pensando alla purezza espressiva conferita da Flavio Manzoni alla “rossa” di serie, questo prodotto di tuning si colloca in una dimensione completamente diversa. Qui sembra che il tema dell’eleganza non abbia avuto diritto di cittadinanza.

Gli sforzi dell’azienda bavarese si sono concentrati sul vigore energetico, ricercato nel modo più appariscente. A qualcuno piace. Del resto, gli acquirenti non mancano. Ma chi ama la classe avrà qualcosa da ridire, come qualcosa da ridire, a ragion veduta, avranno gli appassionati e i cultori del mito di Maranello, gelosi custodi dei suoi preziosi e inimitabili valori. A voi le immagini della Ferrari SF90 Stradale completamente rivista da Mansory. Ci piacerebbe conoscere il vostro parere sul risultato finale, anche se qualche idea sul possibile punto di vista dei nostri lettori ce la siamo già fatta.

Fonte | Topspeed

Foto | Mansory