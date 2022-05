Ferrari SF90 Stradale: ecco cosa ne pensa Harry Metcalfe [VIDEO]

La Ferrari SF90 Stradale potrebbe non essere apprezzata molto dagli appassionati di auto sportive a causa della sua natura ibrida plug-in. Tuttavia, i tecnici di Maranello sono riusciti ad ottimizzare tutte le sue caratteristiche per renderla fantastica.

La prima supercar plug-in hybrid del cavallino rampante è stata recentemente messa alla prova dal famoso giornalista Harry Metcalfe che ha pubblicato la video recensione sul suo canale YouTube.

Ferrari SF90 Stradale: il famoso recensore ha messo alla prova la supercar ibrida da 1000 CV

Metcalfe parte subito parlando del suo folle prezzo di vendita nel Regno Unito, pari a 374.420 sterline (438.661 euro). Una volta aggiunti tutti gli optional, però, la somma sale a 523.460 sterline (613.272 euro). Tra questi c’è il pacchetto Assetto Fiorano che aggiunge molle in titanio, ammortizzatori da competizione non regolabili e uno spoiler posteriore in fibra di carbonio.

Harry Metcalfe procede poi con un esame delle specifiche tecniche proposte dalla SF90 Stradale. Si rende conto che c’è il potenziale per produrre molta più potenza di quanto afferma Ferrari. Il motore V8 biturbo da 4 litri riesce a sviluppare 780 CV mentre i tre powertrain elettrici insieme aggiungono 220 CV.

I due motori anteriori hanno una potenza nominale di 135 CV ciascuno mentre quello posteriore, montato tra l’unità endotermica e la trasmissione a 8 velocità, ne propone 205 CV, per un totale di 475 CV.

L’unico motivo per cui la Ferrari SF90 Stradale non riesce a tirare fuori il massimo della potenza dai tre propulsori elettrici p per la batteria che non riesce a fornire abbastanza ampere. Forse, un modello futuro potrebbe proporre molta più potenza. Potrebbe trattarsi della presunta SF90 Versione Speciale che recentemente è stata catturata fuori lo stabilimento di Maranello con un cofano S-Duct preso in prestito dalla 488 Pista.

Ritornando alla supercar da 1000 CV, il giornalista non ha apprezzato molto il suo stile, ma questo non ha molta importanza sul giudizio finale in quanto il fattore principale di una Ferrari è come si guida. Il recensore afferma che la modalità di guida predefinita è quella Hybrid, il che significa che la partenza avviene in maniera completamente silenziosa.

La coppia istantanea proposta dai tre motori elettrici si traduce in nessun ritardo, in attesa che parta il V8 biturbo. L’intero sistema sviluppato dai tecnici di Maranello fa del suo meglio per mantenere la batteria carica in modo da alimentare i motori elettrici a piena potenza.

Harry Metcalfe sostiene che la Ferrari SF90 Stradale è un’auto spaventosa e sbalorditiva e allo stesso tempo risulta estremamente guidabile pur con i suoi 1000 CV di potenza sfruttabili esclusivamente in modalità Qualify. È possibile scoprire maggiori informazioni cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.