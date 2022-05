Chrysler Pacifica: buone notizie dagli Stati Uniti

Chrysler Pacifica è stata nominata Best Family Car 2022 da Parents.com. Si tratta del terzo anno consecutivo che ciò avviene. Parents Best Family Cars 2022 riconosce una selezione di veicoli con prestazioni high-tech, caratteristiche di sicurezza e praticità in più categorie per soddisfare le esigenze specifiche di una famiglia, inclusi minivan, SUV a tre file, SUV a due file e berline.

Per il terzo anno di fila Chrysler Pacifica ottiene importante premio

Per arrivare all’elenco dei premiati di quest’anno, gli esperti di Parents hanno testato a fondo più di 50 auto provenienti da un campo di veicoli di nuovi modelli che hanno superato i test di sicurezza del settore. 25 modelli vincitori che hanno superato gli standard dei test drive e la compatibilità dei seggiolini auto e sono stati designati sicuri ed efficienti per le famiglie negli anni a venire, sono entrati nella lista dei genitori delle migliori auto per famiglie 2022.

Chrysler Pacifica è il minivan più premiato negli ultimi sei anni con oltre 170 riconoscimenti e riconoscimenti del settore dalla sua introduzione come minivan. La Chrysler Pacifica del 2022 ha anche ottenuto una valutazione TOP SAFETY PICK+ dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) per il 2022.

Le nuove funzionalità adatte alle famiglie per la Chrysler Pacifica 2022 includono una nuova funzione di promemoria del sedile posteriore, standard per tutti i modelli Pacifica, che riconosce quando le porte posteriori vengono aperte e chiuse prima dell’avvio dell’accensione e avvisa il conducente con un segnale acustico e un messaggio sul quadro comandi al termine del viaggio per controllare i sedili posteriori.

Un’altra novità per il 2022 è Amazon Fire TV, che consente ai passeggeri di guardare video in streaming, giocare, ascoltare musica, ottenere informazioni e guardare i programmi scaricati sul sistema Uconnect Theater.

Ti potrebbe interessare: Chrysler Pacifica Hybrid conquista altri due riconoscimenti importanti