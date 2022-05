Peugeot 408 Cross: importanti anticipazioni dalla Cina?

La prossima generazione di Peugeot 408, una berlina che la casa francese vende solo per il mercato cinese, è stata sorpresa senza veli. Le immagini potrebbero aver fornito alcuni indizi sul look del crossover Peugeot 408 Cross che il costruttore automobilistico del leone sta preparando per l’Europa. Questo rivale della Renault Arkana è atteso nel corso del 2022. Si dice che già in estate forse addirittura il mese prossimo possa avvenire la sua presentazione.

Preziosi indizi sull’aspetto di Peugeot 408 Cross arrivano dalla Cina

La “nuova” Peugeot 408 riprende il nuovo linguaggio estetico della casa automobilistica del Leone, con sottili gruppi ottici anteriori da cui scendono leggere zanne. Lo stile soprattutto per quanto concerne la parte anteriore ma anche per le linee di design potrebbe essere ripreso dal futuro Peugeot 408 Cross che come sappiamo sarà un Suv Coupé. Quest’ultimo però dovrebbe comunque ricevere un portellone, a differenza della berlina cinese con bagagliaio tradizionale.

Nonostante questi cambiamenti estetici, la nuova Peugeot 408 cinese resta basata, come il suo predecessore, sulla precedente generazione di 308. Lo notiamo nelle proporzioni degli esemplari mimetizzati visti in più occasioni. Per questo la strumentazione della berlina sembra collocarsi a metà strada tra le ultime due versioni della compatta.

Ha un volante a doppio piatto su cui guardare il quadro strumenti, il suo schermo centrale è posizionato sotto le prese d’aria ma “flottante”, e più in basso il cambio automatico è azionato da una leva tradizionale. La Peugeot 408 Cross europea assumerà le basi tecniche della nuova 308 e potrebbe offrire un layout interno simile. Dovrebbe essere presentata entro la fine di quest’anno.

Vedremo dunque quali altre notizie arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questo atteso modello destinato a far guadagnare importanti quote di mercato a Peugeot nei principali mercati auto dell’Europa.

Ti potrebbe interessare: Peugeot Sport firma un accordo con Marelli per lo sviluppo dell’hypercar 9X8