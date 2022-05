Nuova Fiat Panda: ecco quale sarà la sua arma segreta

Nuova Fiat Panda sarà uno dei modelli destinati a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori nei prossimi anni. L’auto infatti sarà completamente stravolta rispetto alla attuale versione che comunque continuerà ad essere prodotta almeno fino al 2026 a Pomigliano.

Ecco quale sarà l’arma segreta della nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda infatti crescerà di dimensioni e si sposterà di segmento. La vettura avrà un design completamente rivoluzionato rispetto al modello attuale prendendo come punto di riferimento estetico la concept car Fiat Centoventi che la principale casa automobilistica italiana ha mostrato per la prima volta nel 2019 in occasione del Salone dell’auto di Ginevra che si è svolto nel mese di marzo di quell’anno.

Inoltre l’auto che sorgerà su piattaforma CMP arriverà sul mercato in versione completamente elettrica, rivoluzionando da questo punto di vista la gamma della principale casa automobilistica italiana che come ha detto il suo capo Olivier Francois vuole diventare una sorta di Tesla del popolo con auto elettriche a prezzi competitivi.

Proprio questa sarà l’arma segreta della nuova Fiat Panda che nonostante sarà un’auto elettrica al 100 per cento continuerà ad avere prezzi davvero competitivi che avranno pochissimi eguali nel settore.

A proposito di questo futuro modello di Fiat che si dice possa arrivare nel 2024 e che sicuramente non sarà prodotto in Italia, molto probabilmente arriveranno nuove informazioni nel corso dei prossimi mesi. Entro fine anno sono attese notizie importanti su questa auto che come sappiamo darà origine ad una vera e propria famiglia di auto con presenza nei segmento B e C del mercato. Vedremo dunque cos’altro emergerà prossimamente in proposito.

