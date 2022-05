Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibrida hanno i giorni contati?

Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibrida sono due delle auto più popolari tra quelle presenti nella gamma dei brand che fanno parte del gruppo Stellantis. Lo testimoniano i dati di vendita in Italia che per queste due auto sono sempre molto positivi. Secondo indiscrezioni prossimamente le due auto usciranno di produzione. Infatti il 2023 dovrebbe essere il loro ultimo anno.

Lancia Ypsilon e Fiat 500 Hybrid: il 2023 potrebbe essere il loro ultimo anno sul mercato

Dal 2024 arriverà la nuova generazione di Lancia Ypsilon mentre Fiat 500 ibrida dovrebbe lasciare definitivamente spazio alla versione elettrica al 100 per cento prodotta a Mirafiori. Le due auto attualmente vengono prodotte in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy che un tempo apparteneva a Fiat Chrysler Automobiles.

Entrambe le auto sono presenti sul mercato da molto tempo e nonostante ciò continuano a vendere bene. Lancia Ypsilon dal 2024 sarà sostituita dalla nuova generazione che sarà il primo modello del nuovo piano di rilancio di Lancia previsto da Stellantis. A questo modello poi seguiranno un crossover nel 2026 e la nuova Delta nel 2028.

Si vocifera che la produzione del nuovo modello, che sarà costruito su piattaforma CMP, possa avvenire in Spagna vicino a Saragozza. La nuova generazione arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. Dal 2028 con il restyling rimarrà solo l’ibrida.

Quanto alla Fiat 500 dal 2024 sarà messa in vendita solo la versione elettrica che nel 2027 riceverà la nuova generazione. Questa auto sarà prodotta solo ed esclusivamente a Mirafiori come confermato dal CEO di Stellantis Carlos Tavares nelle scorse settimane in un incontro con le istituzioni locali.

Ti potrebbe interessare: Fiat Pulse Abarth: continuano gli avvistamenti del prototipo camuffato del SUV sportivo in strada