Alfa Romeo Giulia GTAm Coupé: sogno di primavera?

Alfa Romeo Giulia è senza dubbio una delle migliori vetture mai realizzate dallo storico marchio milanese. Powertrain, telaio, design sono di altissimo livello. Tuttavia, ciò non significa che la dirigenza della casa automobilistica del Biscione abbia fatto tutto alla perfezione. Ci sono alcune opportunità perse che alla fine hanno avuto un enorme impatto sulle vendite. Per occasioni mancate, ci riferiamo principalmente alle versioni coupé, decappottabile e Sportwagon, che come sappiamo non sono mai arrivate nonostante le tanti voci circolate nel corso degli anni.

Mentre sarebbe bello vedere Giulia nelle forme citate, quella di cui ci rammarichiamo di più è la versione coupé. A giudicare dai numerosi rendering che abbiamo visto da quando è uscita la Giulia, la coupé sarebbe un’aggiunta straordinaria.

Il rammarico diventa ancora più forte se pensiamo alla versione di questa auto ad alte prestazioni: la Giulia GTAm. Se una versione del particolare modello meritava la variante coupé, questa sicuramente era la GTAm. Quando queste auto sono state svelate, è diventato davvero ovvio quanto fosse necessaria la versione coupé per la vettura del Biscione.

Sia la GTA che la GTAm sono leggendarie e il fatto che siano andate esaurite in pochissimo tempo nonostante glialti prezzi lo conferma. Ora, per vedere quanto sarebbero epiche entrambe le auto come coupé, vi mostriamo il rendering del talentuoso Zoki Nanco che ha immaginato perfettamente come sarebbe stata la nuova Alfa Romeo Giulia Gtam Coupé.

Come è possibile vedere dalle linee di design di questa autp, l’artista si è impegnato molto nel suo lavoro e si vede. Il design generale è così raffinato che potrebbe essere messo in produzione immediatamente. Anche se non vedremo mai una Alfa Romeo Giulia GTAm Coupé, almeno nell’attuale generazione, è bello vedere il potenziale di questa auto.

Si spera naturalmente che con l’arrivo della seconda generazione di Giulia le cose possano cambiare e possa trovare spazio nella gamma della vettura una versione coupé. Al momento le indiscrezioni più recenti fanno pensare che le cose non andranno cosi.

Infatti si dice che Giulia tornerà solo nelle vesti di berlina rialzata e invece il suo posto sarà preso da una nuova auto che forse si chiamerà Alfa Romeo GTV e avrà le sembianze di una berlina coupè a 4 porte di grandi dimensioni totalmente elettrica.

Ti potrebbe interessare: Ecco come sarà e quando arriverà la nuova Alfa Romeo Giulia