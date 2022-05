Citroen C4 X: tutti i dettagli sul nuovo suv coupé

Nelle ultime settimane tengono banco le voci circa un ipotetico sport utility del Double Chevron, che avrebbe già un nome: Citroen C4 X. Attenzione: “avrebbe”. Perché ci muoviamo sempre nel campo dei rumor e non è escluso che alla fine, anche se al momento è l’opzione più caldeggiata, i piani alti della Casa automobilistica francese cambino idea. Del resto, il tempo per farlo c’è.

Il suv del marchio d’oltralpe potrebbe approdare sul mercato nel corso del 2024. Saremmo alle prese con un veicolo destinato a collocarsi nel portafoglio prodotti tra la C4 e la C5 X. Una via di mezzo, orientata agli automobilisti allettati dai due modelli già presenti, ma indecise su quale ordinare.

Citroen C4 X: le voci sul suv coupé che andrebbe a inserirsi tra la C4 e la C5 X

Dai rumor trapelati, nel caso in cui la Citroen C4 X trovasse conferma, la vettura costituirebbe in un suv coupé, pensato per competere nello stesso segmento di Renault Arkana. A lanciarne per primo la notizia è stata la testata d’oltremanica Car Magazine, ancora in attesa di conferme ufficiali da parte dei portavoce della compagnia. Mentre scriviamo si tratta di un semplice pettegolezzo, tuttavia l’attendibilità della fonte ci lascia supporre che la soffiata sia arrivata da una fonte molto vicina al quartier generale.

Sempre secondo gli esperti, la prossima Citroen C4 X sarebbe offerta in versioni con propulsore a benzina, diesel ma anche al 100 per cento elettrica. Inoltre, dal punto di vista stilistico la Citroen C4 X potrebbe fare da raccordo tra le già menzionate C4 e C5 X. Il nome assegnato (a titolo provvisorio o definitivo non è chiaro) conserverebbe la parte anteriore della prima, mentre il marcato aspetto posteriore richiamerebbe la seconda per accompagnare uno sbalzo allungato e montanti del portellone fortemente inclinati.

In buona sostanza si tratterebbe di un esemplare parecchio affine nel design alla futura Peugeot 408 Cross o 4008. La piattaforma adoperata sarebbe la EMP di PSA.

Se parliamo della finestra di lancio, la Citroen C4 X potrebbe essere presentata nel 2023 e quindi essere commercializzata a partire dal 2024, insieme a una C4 L con bagagliaio che non sarebbe, però, indirizzata all’Europa.