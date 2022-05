Jeep Wrangler Rubicon: cosa è successo a questo esemplare distrutto?

Una Jeep Wrangler Rubicon distrutta è stata immortalata sul ciglio di una strada nel New South Wales, in Australia, in una scena molto bizzarra. La storia dietro questa Wrangler rimane un mistero, ma ha chiaramente subito danni così ingenti che probabilmente non sarà mai più guidata. Per cominciare, entrambe le ruote anteriori sono ora fuori posto, inevitabilmente a causa di ingenti danni alle sospensioni. Inoltre, entrambi i pneumatici posteriori sono piatti e manca l’intero passaruota anteriore.

Cosa diavolo è successo a questo esemplare di Jeep Wrangler Rubicon?

Non si sa come questa Jeep Wrangler Rubicon sia stata scaricata sul ciglio della strada. Chiaramente non può essere guidata nel suo stato attuale e il danno subito potrebbe far credere che provenga da una scena di un film della saga di Fast & Furious. Una possibile spiegazione è che la Jeep in questione sia stata danneggiata in un incidente e poi trasportata su un camion che l’ha scaricata in questa strada.

Un grande adesivo apposto su uno dei finestrini laterali posteriori conferma che la Jeep è stata denunciata alle autorità locali, ma queste non l’hanno ancora rimossa. Al mistero delle condizioni di questo Jeep Wrangler Rubicon si aggiungono le modifiche apportate a questo veicolo che farebbero pensare che si tratti di un veicolo di proprietà di un grande appassionato di Jeep.

Dunque sembra strano che abbia abbandonato la vettura in questa maniera. Tra gli aggiornamenti apportati vi sono l’installazione di faretti a LED nella parte anteriore, un portapacchi e un grande tendalino.

Vedremo se nelle prossime ore il mistero attorno a questa vettura sarà risolto. Ricordiamo che questa vettura in Italia ha un prezzo di partenza superiore ai 75 mila euro.

