Fiat 500: ecco dove costa (quasi) quanto una Ferrari

Potrebbe sembrare un azzardo, o qualcosa di effettivamente lontano dalla realtà, ma una Fiat 500 può arrivare a costare anche 100.000 euro da nuova. Non parliamo di una versione d’epoca perfettamente restaurata, ma piuttosto della variante odierna peraltro non quella alimentata a batterie.

Per raggiungere quotazioni di questo tipo bisogna andare però fino a Singapore. A riportare questa incredibile possibilità, che vede come protagonista proprio la Fiat 500, è stato AutoMoto.it che in precedenza aveva anche riportato un’indagine sui costi dell’auto nella ricca Città – Stato. Difatti in quella zona, possedere un’auto è decisamente un lusso in accordo con oneri di estrema importanza: una situazione decisamente differente rispetto alle tasse nostrane che spesso e volentieri, sulla base del giudizio interno, ci sembrano già particolarmente salate.

Portare a casa una Fiat 500 a Singapore è un lusso per pochi

Se la Fiat 500 è stata al centro del nostro “Boom Economico” degli Anni Cinquanta, a Singapore è invece un lusso per pochi. Ciò perché in questa parte di mondo per possedere una vettura, sia nuova che usata, bisogna anche pagare alcuni diritti fondamentali mediante un certificato della durata di 10 anni venduto a costi improponibili alle nostre latitudini.

Come riporta appunto AutoMoto.it, il certificato si compone di cinque categorie differenti con il costo finale del certificato che spesso e volentieri supera persino quello necessario ad acquistare materialmente l’auto. Di conseguenza anche una vettura come l’iconica Fiat 500 diviene un vero e proprio oggetto di lusso nella Città – Stato. Il listino proposto da un venditore locale pone in essere una piuttosto diffusa Fiat 500 a benzina, quella equipaggiata col propulsore TwinAir da 0.9 litri di cilindrata, a 139.999 dollari locali. Un valore che, nel momento in cui scriviamo, significa sborsare quasi 97.000 euro per disporre di una classica Fiat 500.

Una bella differenza visto che da noi la Fiat 500 nella sua caratterizzazione a benzina presenta un listino che parte da circa 17.000 euro, rimodulabili al ribasso grazie alle differenti promo spesso attive.