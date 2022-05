Fiat 500 La Prima by Bocelli: a tutta dritta verso l’elettrificazione

Nonostante tutte le perplessità ribadite negli ultimi giorni dall’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, il marchio Fiat punta sull’elettrificazione. Del resto, lo stesso conglomerato italo francese ha fissato dei precisi obiettivi per la transizione ecologica da conseguire entro la fine del decennio. Ieri sera, presso la suggestiva cornice dell’Alpemare Beach Club in Toscana, ha avuto luogo l’evento Setting a new Tempo. Qui il numero uno del Lingotto e Global CMO del conglomerato, Olivier Francois, in compagnia del maestro Andrea Bocelli e del figlio, la stella nascente Matteo Bocelli, ha presentato la nuova Fiat 500 La Prima by Bocelli.

Fiat 500 La Prima by Bocelli: il nuovo sistema JBL Premium Audio

Dati gli ospiti d’onore, entrambi provenienti dal settore musicale, l’acustica ha, ovviamente, avuto un ruolo di primo piano. Così si è concesso spazio al nuovo sistema JBL Premium Audio Mastered by Bocelli. Durante la chiacchierata condotta da Olivier Francois, il celebre tenore ha spiegato la genesi del raffinato sistema audio. La strumentazione garantisce un’immersiva esperienza audio di realtà virtuale. Nello specifico, l’iconico artistico ha selezionato quattro ambienti ideali, tra le innumerevoli location in cui ha cantato, per personalizzare altrettante Virtual Venues.

Tra i principi compiti del sistema di Fiat 500 La Prima by Bocelli spicca il Controllo Intelligenza del Volume, una dimostrazione delle notevole potenzialità della tecnologia odierna. Grazie a un sofisticato algoritmo, esso mantiene il livello di riproduzione musicale percepito equilibrato e le basse frequenze a qualsiasi velocità del mezzo. Inoltre, l’incontro ha permesso di festeggiare i successi del modello “standard”. Forte di oltre 30 riconoscimenti internazionali, la 500 è la city car elettrica leader delle classifiche commerciali di 11 Paesi e la seconda a zero emissioni più venduta.

In aggiunta, è stato presentato in anteprima il nuovo spot dedicato alla nuova Fiat 500 La Prima by Bocelli. Che poco dopo è andato in onda all’Eurovision Song Contest 2022. La kermesse, organizzata a Torino, conta sul supporto di Fiat, Partner nazionale e Auto Ufficiale.

A proposito della serata, Olivier Francois ha espresso entusiasmo per averla realizzata con Andrea e Matteo Bocelli. Persone speciali che l’hanno resa unica e con cui hanno sviluppato un grande progetto, ha concluso l’ad.