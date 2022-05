Alfa Romeo spera in un grande miglioramento a Barcellona

Alfa Romeo F1 Team Orlen è stata sicuramente una delle novità positive di questo inizio della nuova era della Formula 1. Pochi si aspettavano una grande prestazione dalla C42 a seguito dei problemi durante la pre-stagione. Valtteri Bottas però ha già dimostrato di essere in grado di lottare contro la Mercedes.

Secondo Frederic Vasseur a Barcellona ci sarà ” un grande miglioramento ” per Alfa Romeo

Frédéric Vasseur ha assicurato che l’ Alfa Romeo porterà un nuovo concetto che dovrebbe migliorare notevolmente le curve nelle aree ad alta velocità del Circuit de Barcelona-Catalunya. La proposta evolutiva degli svizzeri è chiara. Dopo aver evitato il problema del sovrappeso nelle gare di apertura della stagione, a differenza della concorrenza, il team di Hinwil ha rapidamente rivolto la propria attenzione alla risoluzione dei problemi di raffreddamento e alla ricerca della velocità.

Dunque il team del Biscione quest’anno è riuscita a costruire una monoposto veloce e Bottas sta riuscendo a sfruttarla al meglio. Il finlandese, felice di combattere alla pari con la sua ex squadra, ha ottenuto punti in tutte le gare tranne in Arabia Saudita a causa di un problema di affidabilità. Da parte sua, Zhou Guanyu ha segnato punti al suo debutto in Bahrain ed è stato ad un passo della Top 10 in altre due occasioni. Il cinese ha avuto sfortuna nelle qualifiche di Miami e il giorno successivo ha dovuto ritirarsi.

Il Team Principal dell’Alfa Romeo è ottimista, nonostante abbia perso punti preziosi lungo il percorso, ed è fiducioso che la vettura svizzera farà un altro salto di qualità sul circuito di Montmeló. Secondo Fred, a Barcellona ci sarà ” un grande miglioramento “. La formazione italo-svizzera ha destinato le sue risorse finanziarie alla sospensione posteriore e alla ventilazione dei freni, oltre a modificare il cofano motore e studiare la parte inferiore dell’anteriore della vettura.

Attualmente Alfa Romeo F1 Team Orlen occupa la quinta posizione nel campionato costruttori, lasciandosi alle spalle Alpine, AlphaTauri e Haas, anche se McLaren e Mercedes sono ancora in vantaggio. Riuscirà il team, di Vasseur a diventare la terza forza in griglia a partire dal Gran Premio di Spagna? Tra una settimana lo scopriremo.

