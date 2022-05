Alfa Romeo F1: pronto un nuovo rilascio di NFT a Miami

Chiunque fosse interessato è meglio che si prepari in anticipo. Perché la straordinaria risposta del pubblico ha dimostra, in maniera inequivocabile, quanto gli NFT riscuotano i favori del pubblico. I non fungible token di Alfa Romeo Sauber nelle prime due giornate di rilascio sono andati sold out in meno di 30 secondi complessivi. E sembra impossibile che sia stato un effimero exploit. Gli NFT rappresentano il presente, ma soprattutto il futuro della tecnologia. La possibilità di procurarsi delle “opere d’arte” a tiratura limitata alletta i sostenitori, determinati ad accaparrarsi contenuti esclusivi.

Alfa Romeo NFT: si cavalca il momento

La pressione sarà ancora maggiore fra pochissimi giorni. Lunedì 9 maggio, infatti, si avrà probabilmente un’ulteriore conferma dagli amanti della Formula 1 nei confronti degli Nft. La data non è stata scelta a caso. Difatti, è il giorno successivo al Gran Premio di Miami. La pista americana entra nella schedule del Campionato del Mondo di F1 proprio durante l’attuale stagione, l’undicesima in assoluto degli USA a ospitare almeno un GP della competizione.

Proviamo dunque a fare un po’ mente locale: la prima ondata è andata sold out nel giro di 20” il giorno seguente alla prova in Bahrein. Nella seconda tranche la brama degli utenti ha raggiunto soglie mai prima toccate. Difatti, si sono resi sufficienti 8” all’indomani della corsa di Imola per il tutto esaurito. Adesso, mentre si avvicina a passi svelti la tappa in Florida, ancora una volta il lunedì seguente i fan detentori delle monete virtuali dell’Alfa Romeo F1 Team Orlen dovranno affrettarsi sull’app della piattaforma, muniti di un gran bel tesoretto di punti esperienza (Ssu) nel portafoglio virtuale.

Quanti secondi serviranno in tale occasione? Battere il primato degli 8 secondi sarà complicato, tuttavia, alla luce dei precedenti, nulla pare impossibile. Lo stock sarà, come al solito, formato da 100 pezzi. La notizia, data in anteprima dalla Gazzetta dello Sport, attende una conferma ufficiale, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ricordiamo come per chi riuscirà a realizzare il “Grande Slam” di ciascuno dei round avrà modo di aggiudicarsi uno speciale NFT 2.0. Un motivo in più per partecipare alla bagarre.

