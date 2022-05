Peugeot 408: confermato il SUV coupé elettrico per il 2024

Svelato tra poche settimane, il nuovo Peugeot 408 SUV coupé non inizierà la sua carriera fino al prossimo autunno. Ancora di più bisognerà aspettare per vedere una futura versione 100% elettrica già in preparazione. Peugeot sta lavorando alacremente all’elettrificazione totale della sua nuova 308 pensata, in partenza, per essere un’ibrida ricaricabile.

Peugeot 408: confermata la versione elettrica al 100 per cento in arrivo nel 2024

Lo stesso dovrebbe accadere con la prossima grande novità del Leone: la Peugeot 408. Svelata a fine giugno, il primo SUV “coupé” di Peugeot inizierà la sua carriera il prossimo settembre con motorizzazioni già note, come il PureTech 130 o le due varianti ibride plug-in da 180 e 225 CV. Ci vorrà di più per preoccupare una Renault Arkana la cui carriera è iniziata alla grande. Peugeot ha già pianificato di rendere il suo SUV 408 coupé 100% elettrico entro il 2024, sfruttando il più possibile gli sviluppi apportati alla piattaforma EMP2-V4 della prossima e-308.

Se i fondamentali come la batteria da 400V e la chimica nichel-manganese-cobalto saranno identici tra la Peugeot 308 e la 408 elettrica, il passo più grande di quest’ultima – vicino a 2,80 m contro 2,74 m su una 308 SW – ospiterà qualche cella in più e quindi aumenterà leggermente la capacità totale al di sopra dei 50 kWh utili. Con quasi 400 km di autonomia previsti sul ciclo WLTP e tra 300 e 350 km nella vita reale prima della ricarica, il futuro SUV Peugeot e-408 non sarà la regina dell’autonomia.

Perché a differenza di Kia EV6 o VW ID.4 progettati fin dall’inizio a “emissioni zero”, il SUV coupé di Peugeot funziona anche a benzina, cosa che le costa in termini di efficienza. Lato motore, la Peugeot e-408 farà affidamento su un motore sincrono a magneti permanenti prodotto in Francia grazie alla partnership con l’azienda giapponese Nidec. Anche qui è inutile sperare in una potenza impressionante, perché la Peugeot e-308, dotata anche di questo nuovo motore, svilupperà 156 CV e 270 Nm di coppia, poco più delle Peugeot e-208 ed e-2008.

Peugeot dovrà quindi contenere il più possibile il peso di questa berlina rialzata che dovrebbe misurare circa 4,70 m. Resta da sperare in un prezzo accettabile per questo futuro e-408 che non vedrà la luce prima della fine del 2024. Ma con 100% termico, ibrido ricaricabile e 100% elettrico, avrà le armi per combattere la sua concorrente la Renault Arkana.

