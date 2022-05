Alfa Romeo vede la Mercedes come una squadra rivale

Xevi Pujolar, responsabile dell’ingegneria delle piste dell’Alfa Romeo F1, ha messo gli occhi sulla Mercedes dopo l’ottimo weekend del Gran Premio di Miami. Valtteri Bottas sarebbe finito davanti alle due vetture del suo ex team se non fosse andato troppo largo alla curva 17. Tuttavia, quell’errore non ha impedito all’Alfa Romeo di essere la terza vettura più veloce del fine settimana.

Per Xevi Pujolar Mercedes è una rivale diretta di Alfa Romeo

La squadra è quinta nella classifica costruttori, i 31 punti accumulati non rispecchiano appieno le prestazioni di Bottas e del compagno di squadra Guanyu Zhou. Alla domanda su chi siano i rivali della squadra ora che l’ordine gerarchico è stato in gran parte stabilito, Pujolar ha risposto: ” Ci stiamo concentrando principalmente su McLaren, Alpine e AlphaTauri”.

“Ma ovviamente la Mercedes è anche in linea di tiro, a patto che possiamo tenere sotto controllo quegli altri tre concorrenti e non esporci contro di loro. Siamo felici di lottare contro la Mercedes”. ” Per il campionato è un’altra storia. I nostri concorrenti al momento sono quelli che ho citato. Stiamo guardando ad Alpine, AlphaTauri e McLaren. Queste squadre rappresentano un obiettivo ragionevole e realistico”.

La classifica della F1 alla fine della stagione sarà in gran parte determinata da quanto bene i team saranno in grado di sviluppare le proprie vetture nel primo anno di nuovi regolamenti. Alla domanda se essere terzo e sfidare la Mercedes fosse un obiettivo, Pujolar ha spiegato: ” Questo è il nostro obiettivo e cercheremo di competere con loro”. Chi avrebbe mai pensato l’anno scorso che la stagione successiva l’Alfa Romeo avrebbe potuto lottare con la Mercedes.

“Di sicuro, ora tutti porteranno aggiornamenti e posso dire che siamo in una posizione più comoda perché abbiamo un certo vantaggio su di loro. Ora occorre capire chi porterà gli aggiornamenti più efficaci o più importanti”. “Ad un certo punto sarà probabilmente difficile. Puoi aspettarti che squadre come Mercedes e McLaren facciano progressi più grandi. Dobbiamo vedere”.

Ti potrebbe interessare: Valtteri Bottas: aspettative al rialzo per l’Alfa Romeo