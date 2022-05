Valtteri Bottas: aspettative al rialzo per l’Alfa Romeo

Il vero uomo squadra di questa nuova stagione di Formula 1 è sicuramente Valtteri Bottas. Il finlandese dell’Alfa Romeo F1 Team, svincolato dalla Mercedes e lontano dal carisma di un certo Lewis Hamilton, sta dimostrando di essere in grado di trascinare un’intera squadra verso condizioni che forse non si immaginavano prima.

Il team gestito da Frederic Vasseur, che ospita anche il primo cinese nel Circus ovvero Guanyu Zhou, subisce positivamente i nuovi modi di fare di Valtteri Bottas che appare sempre più preso da un’avventura cominciata con molte incognite ma che adesso appare molto più interessante rispetto a prima.

È lecito innalzare le aspettative secondo Valtteri Bottas

Pare quindi lecito posizionare ad un livello superiore le aspettative, anche in virtù del quinto posto finale raggiunto proprio da Valtteri Bottas durante il recente appuntamento di Imola che ha migliorato il precedente migliore risultato messo in pratica al Sakhir in Bahrain dove aveva agguantato una già ottima sesta piazza finale.

Ci si attende quindi una ulteriore conferma anche all’appuntamento di Miami previsto per questo fine settimana: un possibile piazzamento all’interno della zona punti appare quindi possibile. Secondo Valtteri Bottas, a Miami l’Alfa Romeo potrà vivere “un altro buon fine settimana”. L’obiettivo è quello di proseguire sulla scia dei punti raccolti praticamente in ogni fine settimana vissuto fin qui, continuando a garantire un momento positivo per il team italo elvetico. Il finlandese dell’Alfa Romeo ha ammesso che la volontà dell’Alfa Romeo è quella di continuare a fare bene su ogni pista, perlomeno provando a “dare il massimo”, ha aggiunto.

Le qualità dell’Alfa Romeo C42 sembrano particolarmente interessanti, tanto che anche l’ingegnere di pista del Biscione Xevi Pujolar aveva ammesso che a Miami potrebbero vedersi cose molto piacevoli sulla stessa scia di quanto praticato già proprio a Imola. Proprio lungo le rive del Santerno, Bottas poteva capitalizzare un’ottima quarta piazza se non avesse patito qualche problema in più ai box: le possibilità per fare bene ci sono quindi proprio tutte. E ad ascoltare Valtteri Bottas pare che le prerogative ci siano davvero tutte quante.

