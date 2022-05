Alfa Romeo: a Miami meglio che a Imola secondo Pujolar

Alfa Romeo F1 Team Orlen ha iniziato molto bene questo campionato di F1 2022. Infatti entrambi i piloti sono andati a punti con Valtteri Bottas che ha concluso al quinto posto il recente Gran Premio di Imola. Le cose però potrebbero andare addirittura meglio in futuro per la scuderia del Biscione. Lo pensa il capo dell’ingegneria di pista dell’Alfa Romeo, Xevi Pujolar. Lo spagnolo prevede che il circuito del Gran Premio di Miami si adatterà molto bene ai punti di forza della loro vettura il prossimo fine settimana.

Alfa Romeo a Miami meglio che a Imola secondo Xevi Pujolar

La squadra attualmente è quinta nel campionato costruttori, avendo acquisito 25 punti nei primi quattro round. Pujolar ritiene che il circuito di Miami si adatterà meglio alla vettura di Imola, dove Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior risultato stagionale finora con il quinto posto. “Ci aspettiamo di essere più forti che a Imola”, ha detto Pujolar. “Penso che il tipo di layout potrebbe forse adattarsi un po’ meglio a noi.”

“Ora abbiamo un’idea – abbiamo un layout nel simulatore e tutto il resto – ma come sarà effettivamente, dovremo scoprirlo quando saremo lì. Quindi vedremo. È una specie di layout in cui penso che saremo forti, ma dovremo vedere in termini di asfalto e tutto quello che effettivamente sarà. Ma tutti hanno molte aspettative e per noi ora con il pacchetto e tutto il resto, lottare con Alpine e McLaren è molto incoraggiante per noi” ha concluso.

Vedremo dunque se davvero ci saranno ulteriori miglioramenti con il prossimo Gran Premio che si disputerà domenica per il team del numero uno Frederic Vasseur.

