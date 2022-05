DS Automobiles: cresce la rete di concessionarie in un importante mercato

DS Automobiles continua a crescere in Germania con una nuova concessionaria a Neuss, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Con lo showroom Herbrand-Jansen, il brand di Stellantis ha potuto acquisire un partner esperto per il proprio progetto e compiere un passo importante nell’espansione della sua rete.

Sabato scorso, la concessionaria di auto di Neuss ha invitato i visitatori a scoprire i nuovi modelli e gustare le crêpes francesi. La filiale di Neuss offre showroom completamente ridisegnati e una consulenza approfondita in materia di mobilità elettrica e wallbox.

DS Automobiles: in Germania apre un nuovo showroom dedicato al brand parigino

Sven Holtermann, amministratore delegato di Herbrand Group, ha detto che nel fine settimana hanno potuto celebrare il tanto atteso inizio di una nuova era per la concessionaria di Neuss. Sono stati molto felici per aver accolto il marchio premium parigino nella sua sede di Neuss insieme a Opel e Citroën.

L’eleganza del design, il know-how nella lavorazione dei materiali e lo speciale chic parigino di DS Automobiles li hanno ispirato fin dall’inizio. Con i modelli DS, raggiungeranno in futuro una nuova clientela: coloro che cercano l’individualità nel segmento premium.

Lukas Dohle, amministratore delegato di DS Automobiles Germania, ha invece affermato che il Gruppo Herbrand è un marchio affermato in Germania e ha un vasto know-how. Sono molto onorati di essere stati in grado di ottenere un partner così esperto con la sede di Neuss per continuare a perseguire la sua missione: portare il lusso parigino agli automobilisti tedeschi.

L’ampio lavoro di riconversione presso Herbrand-Jansen a Neuss è iniziato lo scorso anno. L’obiettivo era presentare il marchio premium parigino in modo tale da trasmettere lo speciale tocco parigino e il know-how per la lavorazione dei materiali. Nello showroom spazioso e luminoso, i DS Expert Advisors consiglieranno i clienti sul veicolo adatto alle proprie esigenze.

Nel fine settimana, la concessionaria ha celebrato l’inaugurazione con un tocco francese e offerte speciali di apertura. Oltre ai consueti servizi orientati al cliente, come il servizio di ritiro e consegna DS Valet, il team della sede di Neuss dedica un’attenzione particolare alla mobilità elettrica.

Consapevole che quando si passa all’elettromobilità una consulenza completa sul modello di veicolo corrispondente non è sufficiente, Herbrand-Jansen collabora con il fornitore di energia NEW AG. Ciò garantisce una consulenza particolarmente competente in materia di wallbox.

Il 2022 è incentrato sulla crescita di DS Automobiles. La gamma di modelli è stata appena ampliata con le DS 9 E-Tense e DS 4. Il DS 4 è made in Germania ed è stata lanciata nel gennaio 2022 nei consolidati DS Store. Ora è a portata di mano anche per i clienti di Neuss e dell’area circostante.

La rete di concessionarie DS è attualmente composta da 33 sedi. Altre posizioni verranno aperte presto. A medio termine, la rete verrà ampliata a circa il doppio delle sedi per offrire a un numero ancora maggiore di clienti l’accesso ai modelli premium.