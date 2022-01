Citroën C5 X Year of the Tiger debutta in esclusiva sul mercato cinese

La nuova Citroën C5 X si propone al momento sul mercato come l’ammiraglia dello storico marchio francese, sia in Europa che in Cina. Per quest’ultimo importante mercato, Citroën, che vende i suoi veicoli attraverso il marchio Dongfeng, ha deciso di lanciare un’edizione limitata con il nome di Citroën C5 X Year of the Tiger.

Anche se il capodanno cinese partirà ufficialmente il 3 febbraio 2022, la vettura è già disponibile all’acquisto, con protagonista uno dei gatti più agguerriti le cui qualità principali sono state trasferite all’ammiraglia francese.

Citroën C5 X Year of the Tiger: 1000 esemplari per questa edizione speciale pensata solo per la Cina

Rispetto al modello standard, la C5 X Year of the Tiger si presenta con dettagli esclusivi sia all’interno che all’esterno. Esternamente, la carrozzeria è disponibile in sette colori diversi fra cui scegliere: Pearl White, Carbon Black, Greenish Gold, Space Silver, Sand Copper, Ash Blue e Night Blue.

Queste tonalità contrastano con gli inserti rossi presenti sui cerchi in lega da 19”, dando una maggiore sensazione di sportività. Inoltre, sul montante posteriore è presente uno speciale badge che rappresenta la testa della tigre con inserti rossi e il nome del modello, in caratteri latini e cinesi.

Passando all’abitacolo, la Citroën C5 X Year of the Tiger dispone di un rivestimento in pelle grigia con poggiatesta rossi e la stessa testa del felino ricamata in oro. A ciò si aggiunge un sistema di infotainment con un ampio display touch da 12 pollici posizionato sulla console centrale. La casa automobilistica francese prevede di offrire appena 1000 esemplari di questa edizione esclusiva della C5 X, che dal lancio sul mercato in soli tre mesi è riuscita a conquistare già 12.000 clienti.

Sotto il cofano c’è l’unico motore disponibile nel mercato asiatico: il quattro cilindri a benzina THP da 1.6 litri che sviluppa una potenza massima di 175 CV ed è abbinato alla trazione anteriore e a un cambio automatico Aisin a 8 rapporti.

La gamma italiana

Ricordiamo che in Italia la nuova Citroën C5 X è disponibile con due motori benzina Euro 6.3 PureTech 130 S&S e PureTech 180 S&S, che erogano rispettivamente 130 e 180 CV. Accanto è presente un cambio automatico EAT8 a 8 marce.

In alternativa è possibile optare per la variante ibrida plug-in che permette di usufruire di tutti i vantaggi dati dalla guida 100% elettrica grazie al motore elettrico da 81,2 kw abbinato al PureTech 180 S&S Euro 6.3. Il cambio automatico elettrificato e-EAT8 a 8 velocità assicura una fluidità e un piacere di guida straordinari, con 360 Nm di coppia massima immediatamente disponibili.

Per quanto riguarda gli allestimenti, la nuova Citroën C5 X è disponibile nelle versioni Shine, Shine Pack e Feel Pack con prezzi a partire da 29.750 euro (o 219,77 euro al mese con anticipo di 8925 euro).