Jeep Grand Wagoneer premiato per i suoi interni lussuosi

Il nuovo Jeep Grand Wagoneer, con i suoi interni spaziosi, lussuosi e tecnologicamente avanzati, continua a stabilire lo standard di raffinatezza, vincendo ai Wards 10 Best Interiors & UX 2022.

Drew Winter, editor di Wards, ha dichiarato che la pura arte dei nuovi e lussuosi interni proposti da Jeep è mozzafiato. Il Grand Wagoneer 2022 si è guadagnato facilmente la strada nel club dei SUV a sei cifre grazie al suo bellissimo ed elegantissimo abitacolo.

Jeep Grand Wagoneer: il nuovo SUV di lusso vince un importante premio grazie ai suoi interni

Essendo l’apice dei SUV premium, il Grand Wagoneer offre un abitacolo creato con un moderno stile americano, dettagli meticolosamente realizzati, inserti eleganti e tecnologia all’avanguardia.

Christie Schweinsberg, editor di Wards, ha invece detto che i materiali sofisticati e di prim’ordine, come la pelle Blue Agave e le finiture in metallo testurizzato, oltre a un sacco di funzionalità tecnologiche, tra cui sette straordinari schermi ad alta risoluzione e una prima integrazione nel settore di Amazon Fire TV, rendono il Jeep Grand Wagoneer la Jeep più lussuosa di sempre. È stata una scelta unanime per il premio Wards 10 Best Interiors & UX 2022.

Per il 2022, Wards ha combinato i premi Wards 10 Best Interiors e Wards 10 Best User Experience (UX) in un unico programma, riconoscendo che l’esperienza dell’utente è ora profondamente radicata negli interni. Per i premi di quest’anno, sono stati valutati 22 veicoli e includevano interni di veicoli nuovi o fortemente riprogettati e tecnologia per l’esperienza dell’utente.

Gli analisti di Wards hanno valutato i veicoli nominati in base a una varietà di aspetti che modellano l’esperienza dell’utente all’interno del veicolo, tra cui:

Estetica e design degli interni

Qualità dei materiali, vestibilità e finitura

Opzioni di infotainment e di connettività

Comfort e fruibilità di comandi e funzionalità

Design del quadro strumenti, fornitura di informazioni e facilità d’uso

Disponibilità e prestazioni delle funzioni di assistenza alla guida

Valore complessivo

Jim Morrison, vicepresidente senior e capo di Jeep North America, ha affermato che il Jeep Grand Wagoneer originale è stato il primo SUV premium sul mercato e questo doppio onore di Wards, sia per i migliori interni che per la migliore esperienza utente, è una forte conferma che la nuovissima generazione del modello mantiene la sua promessa di essere il SUV più premium, ancora una volta.

Progettati dagli stessi team che hanno creato gli interni pluripremiati di Wards e l’esperienza utente nella nuovissima Grand Cherokee L, i nuovi interni del Grand Wagoneer sono i più lussuosi e facili da usare nel suo segmento, offrendo funzionalità premium come Amazon Fire TV e un impianto audio realizzato da McIntosh, integrato ed esclusivo.