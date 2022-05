Fiat Fastback sarà il nome del SUV Coupé

Fiat Fastback è ufficiale. La principale casa automobilistica italiana utilizzerà questo nome per il suo SUV Coupé inedito che potrebbe essere un vero punto di svolta per la principale casa automobilistica italiana. Il modello dunque utilizzerà lo stesso nome della Concept car che la casa italiana ha svelato con grande successo al Salone dell’Automobile 2018.

E’ ufficiale: Fiat Fastback sarà il nome del futuro SUV Coupé che sarà svelato nei prossimi mesi

L’informazione è stata confermata da Autos Segredos. La notizia è stata anticipata da Mobiauto e Quatro Rodas, ma una fonte esclusiva per Autos Segredos all’interno di Stellantis ne ufficializza il nome.

Il Fiat Fastback 2023, noto anche come Project 376, utilizzerà la stessa piattaforma MLA di Fiat Pulse. Il SUV Coupé sarà prodotto a Betim (MG) e sarà più grande della Pulse. Il modello sarà proposto con le motorizzazioni 1.0 T200, disponibile su Fiat Pulse e 1.3 T270, utilizzato su Jeep Compass, Jeep Renegade e Fiat Toro.

Con questo, il modello avrà una potenza di 130 CV nel tre cilindri e 185 cavalli nel quattro cilindri. In entrambi i modelli sarà previsto un cambio automatico a sei rapporti.

Fiat Fastback è destinata ad avere un ruolo importante nella gamma sudamericana di Fiat. Il marchio automobilistico di Stellantis dovrebbe conquistare nuove quote di mercato in un continente in cui già è leader di mercato in maniera piuttosto netta. Il suo debutto è previsto nella seconda metà dell’anno. L’arrivo sul mercato è probabile per il prossimo autunno.

Questo modello avrà come suo avversario principale in Brasile Volkswagen Nivus e si posizionerà nello stesso segmento di Jeep Renegade. Prevista nel 2023 anche la versione Abarth ad alte prestazioni. Nei prossimi giorni è probabile che conosceremo anche la data esatta di debutto.

