Alfa Romeo Tonale: prezzo a confronto con BMW M2 e Mercedes GLA

I numeri la dicono lunga su quali siano le preferenze del pubblico italiano: i suv di piccola taglia, insieme ai crossover e ai 4×4, costituiscono una delle fasce di mercato più apprezzate in Italia e in Europa. Addirittura, la market share complessiva supera il 50 per cento sul totale delle immatricolazioni. Ecco perché non era una questione di se ma di quando finalmente il Biscione sarebbe entrato nel comparto. Che piaccia o non piaccia ai puristi, con l’Alfa Romeo Tonale si apre una nuova era.

Alfa Romeo Tonale a confronto con le tedesche

Radunata a Como per la presentazione, la stampa internazionale si è spesa quasi tutta in termini molto positivi. Si avvertiva l’assenza di un modello del genere nella gamma della storica Casa automobilistica milanese.

A ogni modo, l’ingresso di Alfa Romeo Tonale nelle concessionarie è previsto per giugno , attraverso l’Edizione Speciale. In un primo frangente, costituirà l’unico modo per aggiudicarsela. Altrimenti bisognerà pazientare. La calma sarà una virtù indispensabile soprattutto per chi desidera mettersi in garage la versione top level, ovvero la PHEV da 275 cavalli complessivi. A tal proposito, le previsioni indicano in ottobre come il “mese buono”. Entro fine anno approderà in Cina e negli Stati Uniti, i principali territori da invadere secondo i piani alti.

In ottica commerciale, il prossimo debutto su strada di Alfa Romeo Tonale rappresenta una grossa chance in mano al Costruttore per rilanciare le rispettive quotazioni. Da qui in avanti l’azienda intende guadagnarsi un posto sotto la luce dei riflettori nel comparto premium. Intanto, il modello in procinto di sbarcare presso le concessionarie può rappresentare una svolta iniziale.

Le concorrenti principali di Alfa Romeo Tonale vengono entrambe dalla Germania, ovvero la Bmw X2 e la Mercedes GLA. Il prezzo di listino si colloca esattamente a metà tra le due. Difatti, la proposta entry-level, l’Alfa Romeo Tonale 1.5 130 CV Super, costa 35.500 euro, di più rispetto alla bavarese, che si aggira sui 34 mila (precisi precisi per la X2 sDrive 18i “base” diesel, con un sovrapprezzo di 250 euro per X2 sDrive 16d “base” turbodiesel), di meno in rapporto alla GLA, il cui assortimento benzina parte dai 37.837 euro e quello diesel dai 37.227 euro.

