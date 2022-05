MIMO Milano Monza Motor Show 2022: le ultime novità

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento con MIMO Milano Monza Motor Show 2022. La nota kermesse salonistica, giunta alla seconda edizione, andrà in scena da 16 al 19 giugno. Sarà un evento diffuso, che abbraccerà i territori di Milano e Monza, offrendo agli appassionati una miscela ad alto carico di adrenalina.

Il capoluogo di regione farà da splendida cornice agli eventi statici. Qui si svolgeranno le esposizioni dei modelli messi in vetrina dai costruttori, in una dimensione che punta a uno stretto contatto col pubblico, en plein air. Spazio anche per i test drive, nell’apposita area prevista dagli organizzatori.

Modelli speciali in passerella

Monza sarà invece il cuore dinamico del MIMO Milano Monza Motor Show 2022, con sfilate e meeting di alta classe, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 giugno. Immancabile la tappa all’autodromo, conosciuto nel mondo come “tempio italiano della velocità”. Qui le auto da sogno dell’era moderna, i prototipi ed anche le prestigiose vetture classiche della 1000 Miglia si intrecceranno, in una miscela da mille e una notte, destinata a lasciare il segno.

La mitica “Freccia Rossa“, infatti, grazie a un’intelligente partnership, farà tappa il 18 giugno sul circuito di Monza, per disputare una prova cronometrata fra i box ed il paddock, godendo delle novità esposte dalle case automobilistiche. Si annunciano emozioni speciali, nel segno della passione e della bellezza. Attesi in Lombardia grandi collezionisti e club internazionali. Roba da restare senza parole, in una sorta di paese delle meraviglie.

MIMO Milano Monza Motor Show: tante supercar

Supercar, hypercar, auto storiche, moto, gioielli da gara: ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, per tuffarsi nel godimento sensoriale. Grande l’attesa per la Premiere Parade di giovedì 16 giugno, in piazza Duomo a Milano. Sarà un evento spettacolare aperto al pubblico che, per assistere alla sfilata, dovrà essere in possesso del MIMO Pass, il lasciapassare gratuito e nominale già scaricabile dal sito www.milanomonza.com. Questo garantirà al suo possessore l’ingresso a tutte le aree del MIMO Milano Monza Motor Show, compresa quella dei test drive accanto al Parco Sempione e ai paddock e box dell’Autodromo Nazionale di Monza.

La prima edizione dell’evento ha registrato numeri importanti, con le anteprime e le novità di circa 40 brand tra case automobilistiche e motociclistiche. Nel 2022 saranno oltre 50 i marchi presenti nel centro di Milano. Attesi 500 mila visitatori. Cifre di grande rilievo, specie in considerazione del periodo che stiamo vivendo. Una conferma della bontà di questa formula vincente, capace di creare un rapporto diverso e meno asettico col pubblico rispetto ad altre manifestazioni. Nella seducente tela di MIMO Milano Monza Motor Show 2022 si intrecceranno il lato glamour e la passione dinamica, con un dosaggio perfetto degli elementi, tutto da vivere e da gustare.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!