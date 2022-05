Alfa Romeo Tonale listino prezzi: si parte da 35.500 euro

È finalmente possibile conoscere i prezzi della nuova, e tanto attesa, Alfa Romeo Tonale. Il primo C-SUV ibrido del Biscione ha svelato ora il suo listino completo: si parte, al momento, solamente dalle varianti dotate del 1.5 ibrido benzina nelle declinazioni da 130 e 160 cavalli di potenza con un prezzo che parte da 35.500 euro per la versione Super.

Va sottolineato che in questa primissima fase di lancio, l’Alfa Romeo Tonale viene resa disponibile nella ricchissima Edizione Speciale con prezzi che in questo caso partono da 39.000 euro per la variante da 130 cavalli di potenza, fino ad arrivare a 41.000 euro per la versione con propulsore identico da 160 cavalli erogati.

Tutto quello che c’è da sapere sugli allestimenti della nuova Alfa Romeo Tonale

Come si diceva, in questo momento l’Alfa Romeo Tonale viene resa disponibile con la sola motorizzazione a benzina abbinata ad un sistema ibrido leggero ovvero dotata del propulsore 1.5 sovralimentato. Due le declinazioni di potenza disponibili, ovvero 130 e 150 cavalli. I prezzi partono appunto da 35.500 euro per la versione Super, quindi passando alla Sprint servono 38.000 euro (entrambe disponibili solo nella variante da 130 cavalli). La Ti, con propulsore da 160 cavalli di potenza, si acquista a 42.300 euro mentre la Veloce con identico propulsore a 44.800 euro. Decisamente interessanti le versioni Edizione Speciale riservate per il lancio, a partire appunto da 39.000 euro per l’Alfa Romeo Tonale da 130 cavalli.

Gli allestimenti nel dettaglio

Alfa Romeo Tonale Super (35.500 euro, solo 1.5 Hybrid da 130 cavalli)

Si comincia dall’allestimento Super che su Alfa Romeo Tonale introduce i sedili rivestiti in tessuto Tex Alfa, dotati del logo del Biscione. C’è la plancia con inserti in 3D, il bracciolo centrale, la regolazione dei sedili su sei vie per il guidatore e su quattro vie per il passeggero in entrambi i casi con comandi manuali. I cerchi sono in lega da 18 pollici di diametro con fari Full LED dotati di DRL e indicatori di direzione a LED; i fanali posteriori sono anch’essi Full LED con tecnologia Infinity a sviluppo 3D. Il cruscotto è dominato dal virtual cockpit con schermo da 12,3 pollici di diagonale, infotainment con schermo da 10,25 pollici, 2 porte USB, Bluetooth, comandi vocali e connettività con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Disponibile anche il climatizzatore bi-zona, gli specchietti retrovisori riscaldabili. Per quanto riguarda gli ADAS: l’Alfa Romeo Tonale nell’allestimento Super introduce la frenata automatica di emergenza con riconoscimento dei pedoni, mantenimento automatico della corsia, riconoscimento dei segnali stradali, cruise control e attention assist.

Alfa Romeo Tonale Sprint (38.000 euro, solo 1.5 Hybrid da 130 cavalli)

L’allestimento Sprint di Alfa Romeo Tonale porta in dote sedili con rivestimento in tessuto Tex Alfa Carbon abbinato a tessuto tecnico Soft-Touch con cuciture rosse a contrasto. Il volante è rivestito in pelle e c’è la regolazione lombare a quattro vie, elettrica, per il guidatore, navigatore, sistema di ricarica wireless per smartphone, sensori di parcheggio anteriori e posteriori oltre al cruise control adattivo.

Alfa Romeo Tonale Ti (42.300 euro, solo 1.5 Hybrid da 160 cavalli)

Per quanto riguarda l’allestimento Ti, sull’Alfa Romeo Tonale vengono aggiunti i sedili con rivestimenti in tessuto Tex Alfa Carbon in accordo con il tessuto tecnico Soft-Touch dotato di cuciture a contrasto biscotto. La plancia è anch’essa rivestita in tessuto tecnico Soft-Touch con doppia cucitura biscotto a contrasto, volante in pelle, illuminazione ambientale, cerchi in lega diamantati nero lucidi da 18 pollici, fari Full LED Matrix adattivi con elementi dinamici, camera posteriore e prese USB posteriori.

Alfa Romeo Tonale Veloce (44.800 euro, solo 1.5 Hybrid da 160 cavalli)

L’allestimento Veloce introduce sedili in Alcantara traforata e tessuto tecnico Soft-Touch con cuciture rosse, plancia in Alcantara con doppia cucitura rossa, pedaliera e battitacco in alluminio, palette del cambio al volante realizzate in alluminio, cerchi in lega da 19 pollici di diametro, scudetto opaco nero, vetri posteriori oscurati, pinze freni Brembo rosse: ci sono anche le sospensioni adattive Alfa Dual Stage.

Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale (39.000 euro, 1.5 Hybrid da 130 cavalli, e 41.000 euro, 1.5 Hybrid 160 cavalli)

Da tenere in considerazione l’allestimento Edizione Speciale dedicato al lancio del C-SUV che si basa sull’allestimento Veloce, ma aggiunte alla plancia una doppia cucitura grigia e cerchi in lega da 20 pollici di diametro.

Pacchetti disponibili

Agli allestimenti di Alfa Romeo Tonale si possono abbinare due pacchetti: il Pack Techno e il Pack Premium. Il primo costa 1.800 euro e dispone della telecamera a 360 gradi, dell’allarme per l’angolo cieco, del park assist con sensori di parcheggio laterali oltre al mantenimento all’interno della linea di mezzeria della vettura. Il secondo costa 2.900 euro e include 14 altoparlanti Harman Kardon e sedili in pelle dei quali quelli anteriori ventilati con regolazione elettrica a otto vie, per guidatore e passeggero, e a tre memorie per il guidatore.

Fino al 31 maggio si può avere l’Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale, con propulsore 1.5 Hybrid da 130 cavalli, a 299 euro al mese con 3 anni di garanzia. Il prezzo di 39.000 euro della Edizione Speciale prevede un anticipo di 11.500 euro e una durata di 37 mesi con 36 rate mensili: il valore garantito futuro è di 21.652,30 euro con importo totale del credito di 28.103,49 euro.

