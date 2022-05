Jeep Gladiator: nuovo brevetto per riporre i pannelli del tetto

Jeep Gladiator è uno dei modelli più popolari della casa automobilistica americana in Nord America. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo un nuovo brevetto che è stato reso pubblico nelle scorse ore. Questo riguarda i pannelli del tetto rimovibili. Questi sono sicuramente un qualcosa di utile ma spesso diventa difficile trovare un posto dove riporli. Un deposito del settembre 2021 presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) indica che Jeep potrebbe essere al lavoro su una soluzione per il suo famoso modello.

Jeep Gladiator: nuovo brevetto per risolvere il problema di dove conservare i pannelli rimovibili

Individuato per la prima volta da Muscle Cars & Trucks, il deposito descrive in dettaglio un modo per riporre i pannelli del tetto di Jeep Gladiator trasformandoli in una sorta di copertura rigida, che a sua volta si siederebbe sopra il letto e creerebbe uno spazio coperto.

Secondo il documento, i pannelli del tetto potrebbero essere disposti sulla copertura del tonneau e bloccati in posizione utilizzando una leva rotante. Tutti i pezzi si adatteranno alla forma del letto.

L’uso del letto significa che questa configurazione è unica per Jeep Gladiator, quindi i proprietari di Wrangler dovrebbero comunque trovare modi alternativi per riporre i pannelli se decidono di guidare all’aperto. Tuttavia, è un’idea intelligente sfruttare lo spazio disponibile. Dopotutto, il Gladiator non ha un frunk come quello utilizzato per riporre i pannelli del tetto a T del GMC Hummer EV .

Tuttavia, non è chiaro se la copertura del tonneau del letto di Jeep arriverà alla produzione. Un deposito di brevetto non è una conferma dei piani di produzione, ma è possibile che qualcosa del genere possa apparire su uno dei concept Jeep al SEMA o all’Easter Safari come un modo per misurare l’interesse dei clienti.

Jeep Gladiator è arrivato sul mercato di recente con l’anno modello 2022 sostanzialmente invariato, con l’unica vera novità il ritorno del colore della vernice esterna Gobi che è stato offerto l’ultima volta sul pickup Jeep per l’anno modello 2020.

Ti potrebbe interessare: Jeep Compass: sono state già prodotte 350 mila unità in Brasile

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!