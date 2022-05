Alfa Romeo Tonale ibrida: tutto ciò che muove l’energia

Alfa Romeo Tonale, il primo C-SUV elettrificato della casa del Biscione, è il modello simbolo della metamorfosi del marchio. Il suo esordio su strada avviene simbolicamente nei luoghi in cui Alessandro Volta inventò la batteria, il primo generatore statico di elettricità. Tonale è la prima pietra miliare del processo “zero a zero”, con Alfa Romeo che sarà il produttore più veloce nel settore automobilistico a passare dallo 0% di veicoli elettrici nella gamma allo 0% di emissioni in 5 anni.

Alfa Romeo Tonale ibrido debutta a Tempio Voltiano

In prova il motore Hybrid con il nuovissimo ed esclusivo sistema di propulsione ibrida VGT (Variable Geometry Turbo) da 48 Volt, specifico dell’Alfa Romeo e in grado di trasmettere il moto alle ruote anche a motore spento. L’impianto elettrico è stato concepito per essere al servizio del marchio e del suo DNA, offrendo un’autentica esperienza di guida ibrida.

Dinamica di guida e agilità di un’autentica Alfa Romeo grazie a soluzioni tecniche specifiche: lo sterzo più diretto del suo segmento, un sistema brake-by-wire per la frenata rigenerativa, il “Dynamic Torque Vectoring” e le sospensioni elettroniche “Alfa Active Suspension”, con geometria specifica, angoli caratteristici e rigidezza.

La Tonale è l’Alfa Romeo più tecnologica di sempre. È il primo veicolo in assoluto ad essere dotato di certificato digitale NFT, connettività di primo livello e un innovativo sistema di infotainment, progettato per offrire aggiornamenti “Over The Air” e integrazione con Amazon Alexa. Con una dimensione totale di 22,5″, i due grandi schermi Full TFT rappresentano il “best in class” del segmento.

Super, Sprint, Ti e Veloce: quattro allestimenti distintivi, quattro nomi che affondano le radici nella tradizione Alfa Romeo. Ogni versione risponde alle esigenze di un cliente che cerca una vera simbiosi con la propria vettura. Il Tonale segna il debutto di una nuova struttura di assetto, semplice e fortemente distintiva.

Tonale è ora ordinabile nella configurazione Hybrid 4 cilindri con motore 1.5 litri da 130 CV sulle versioni Super e Sprint, oppure con 160 CV su Ti e Veloce, entrambi abbinati al nuovo cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti con motore elettrico integrato “P2” da 48 Volt 15 kW, 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1).

Disponibile su entrambi i livelli di potenza è l’esclusiva versione lancio “EDIZIONE SPECIALE”, estremamente ricca di contenuti tecnologici e connettività, caratterizzata dalla sportività tipica dell’Alfa Romeo. Grazie ai servizi finanziari di FCA Bank e ai servizi di mobilità Leasys è possibile salire a bordo del Tonale senza pensieri legati alla gestione dell’auto, semplicemente con una rata mensile.

