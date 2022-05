Abarth 695 Tributo 131 Rally: l’edizione che omaggia il mito

Aggiungi un posto a tavola che c’è un’Abarth in più. Per tutti gli appassionati della Casa automobilistica dello Scorpione arriva una nuova limited edition. Ci riferiamo alla Abarth 695 Tributo 131 Rally, che festeggia i 40 anni dall’ultima gara ufficiale della arrembante berlina.

Abarth 695 Tributo 131 Rally: a 40 anni dall’ultima gara lo Scorpione rievoca il mito

Sulla falsariga di altre versioni Tributo svelate in passato, la produzione sarà davvero contenuta. Nella fattispecie, il Costruttore fabbricherà appena 695 unità in totale. Un numero evidentemente non scelto a caso. La Abarth 695 Tributo 131 Rally sarà una gemma rara e già ci sembra di vedere i fan pronti a fare carte false pur di aggiudicarsene una. Purtroppo, però, il prezzo e il numero di esemplari destinati al mercato italiano rimangono top secret. Di conseguenza, non abbiamo scelta se non quella di aspettare comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda.

Intanto, andiamo a scoprire le caratteristiche principali della Abarth 695 Tributo 131 Rally. Partiamo dalla base, la stessa della 695 Model Year 2022 con motore 1.4 Tjet in grado di sprigionare una potenza massima di 180 cavalli. La velocità massima è di 225 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 avviene in 6,7 secondi. Per quanto concerne il cambio, esso è manuale o robotizzato.

La relativa personalizzazione si concentra principalmente sulla tonalità della carrozzeria. Il colore esterno Blue Rally degli esterni è un tratto distintivo: di certo, non passa inosservato. La nuance adottata riprende in chiave moderna l’azzurro proposto sulla versione stradale della 131 Rally, un modello entrato nella mente e nei cuori dei fan. In abbinamento, il tetto, le minigonne, le grafiche e i montanti neri.

Oppure, qualora lo si preferisca, la Abarth 695 Tributo 131 Rally sarà disponibile pure in Blue Rally o Grigio Record senza parti a contrasto.

L’equipaggiamento standard annovera qualsiasi accessorio che un aficionados del marchio desidererebbe: lo spoiler posteriore ad Assetto Variabile con 12 posizioni; lo scarico Record Monza Sovrapposto; gli ammortizzatori Koni FSD; i cerchi da 17″ con finitura diamantata; l’impianto frenante Brembo con dischi anteriori da 305 mm e pinze a quattro pistoncini; i sedili Sabelt in tessuto con inserti e cuciture blu ispirate alle finiture della antenata Fiat.

Infine, è raffigurata la silhouette squadrata della 131 sull’esterno delle portiere, sui poggiatesta e anche sulla plancia in Alcantara.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!