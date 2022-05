Peugeot 408 Cross: le foto spia del nuovo crossover

La Peugeot si prepara a lanciare il suo primo coupé crossover e c’è chi l’ha “colta in flagrante” in alcune foto spia. Secondo le ultime informazioni, il nuovo modello potrebbe ottenere il nome 408 Cross, invece di 4008, per distinguerlo meglio dalla gamma suv di del Leone.

L’auto di prova sembra essere dotata della carrozzeria di produzione finale coperta da un involucro mimetico. Mentre i dettagli del design rimangono nascosti, gli scatti pubblicati da CarScoops permettono di vedere chiaramente la parte posteriore in stile fastback che porta a uno spoiler posteriore integrato. L’altezza da terra pare essere aumentata rispetto a una berlina convenzionale, ma la silhouette è più aerodinamica di uno sport utility, creando l’effetto crossover sportivo.

Peugeot 408 Cross: il crossover beccato durante i canonici test su strada

Il look non convenzionale a quattro razze delle ruote ricondurrebbe una concept car. Se arriveranno in commercio, i cerchi saranno, poco ma sicuro, uno dei punti salienti della Peugeot 408 Cross. È, inoltre, possibile scorgere i sottili gruppi ottici a LED, con una grafica posteriore simile alla 308 GT Line .

Stando ai rumor emersi, la vettura sarà basata sull’ultima evoluzione della piattaforma EMP2. Questa architettura è già alla base delle berline compatte Peugeot 308, DS 4 e Opel Astra , nonché dell’ammiraglia Citroen C5 X che sembra essere un parente più stretto del nuovo crossover in termini di dimensioni e proporzioni.

La Peugeot 408 Cross adotterà probabilmente propulsori mild-hybrid e ibridi plug-in, in linea con la strategia di elettrificazione del marchio francese. Non si esclude nemmeno una versione al 100 per cento elettrica poiché il pianale è compatibile con i BEV, come dimostrato dalle già confermate Opel Astra-e e Peugeot e-308 previste nel 2023.

Il muletto ha una porta su ciascun lato, rivelando la sua natura ibrida plug-in insieme agli adesivi sui finestrini. Gli attuali PHEV di Peugeot, Citroen, DS e Opel stanno combinando il motore a benzina a quattro cilindri PureTech da 1,6 litri con uno o due unità elettrici, che sviluppano da 180 CV (132 kW) nella interpretazione di base a 360 CV (265 kW) nella più performante proposta a trazione integrale.

Il debutto della Peugeot 408 Cross è in programma per la fine del 2022 o l’inizio del 2023, seguito dallo sbarco europeo.

