Ferrari Monza SP2: tributo alla 500 Mondial II del 1955 [FOTO]

Sin da quando è stato costituito, il reparto Tailor Made è uno dei fiori all’occhiello di Ferrari. Perché ne incarna a pieno lo spirito esclusivo che connota ogni sua creazione. Stavolta ha ricevuto delle attenzioni speciali la Ferrari Monza SP2.

Ferrari Monza SP2: richiama il gusto classico delle barchette con l’omaggio alla rara 500 Mondial II del 1955

L’elegante barchetta in chiave moderna di Maranello richiama il gusto classico delle barchette un tempo presenti. Si immerge ancora di più nella tradizione del Cavallino Rampante mediante una graffiante personalizzazione curata dagli specialisti degli addetti dell’azienda, la quintessenza del Made in Italy in ogni angolo del pianeta.

La special edition mostrata sulle relative pagine social ufficiali consiste in una Ferrari Monza SP2 ancora più particolare e ricercata del solito. Difatti, in tal caso il look tanto degli esterni quanto degli interni ci permette di fare un lungo viaggio nel tempo. Ci catapulta quasi sette anni fa, quando vide la luce la rara Ferrari 500 Mondial Serie II del 1955.

Il veicolo incantò gli allora appassionati delle quattro ruote. E la riproduzione odierna pare aver assolutamente lasciato il segno, vista l’accoglienza calorosa raccolta dalla comunità di fan. L’esemplare qui ritratto fa parecchio leva sull’effetto nostalgia, condividendo l’impostazione della biposto aperta. Le soluzioni adottate dal team di tecnici rispecchiano lo stile grafico del bolide da corsa di metà anni Cinquanta. La bellezza senza tempo dell’originale è mantenuta pure nella vettura di recente sviluppo.

La carrozzeria dell’esclusiva Ferrari Monza SP2 realizzata su commissione dispone di una delicata finitura in Azzurro la Plata. Tale tonalità riprende lo spirito della 500 Mondial Serie II. Un particolare che ai fini osservatori (e amanti della storia della Casa) non sfuggirà è il numero 8 nero su fondo circolare bianco, applicato sulla fiancata e sul cofano motore.

A elevare ulteriormente il pregio della barchetta rivisitata per la nostra epoca ci sono gli interni in pelle Heritage Bordeaux. Rivestendo i sedili, esaltano l’aspetto generale dell’abitacolo, un vero piacere per gli occhi e garanzia di comfort. Dietro il poggiatesta del sedile di guida c’è peraltro la targhetta identificativa riportante l’esplicito tributo alla proposta originale.

