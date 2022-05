Alfa Romeo Tonale: tanti ordini prima dell’arrivo in concessionaria

Alfa Romeo Tonale è la novità di questo 2022 per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Da molti anni non c’era una nuova auto nella gamma dello storico marchio milanese. Questo fa capire come mai c’è tutto questo entusiasmo nei confronti di questo modello da parte dei numerosissimi fan della casa automobilistica italiana.

Già oltre 1.200 ordini per Alfa Romeo Tonale prima ancora dello sbarco in concessionaria

Basti pensare che prima ancora di arrivare in concessionaria sono stati già oltre 1.200 gli ordini confermati per l’acquisto di Alfa Romeo Tonale degli oltre 4.200 preordini totali che l’auto ha registrato a partire dallo scorso 31 marzo. Tra l’altro in questi giorni il SUV di Alfa Romeo inizierà un tour in 84 concessionarie italiane in cui si mostrerà ai suoi clienti per la prima volta.

Ricordiamo che a proposito di Alfa Romeo Tonale, sono cinque i pilastri che caratterizzano questo modello considerato come strategico per Alfa Romeo che punta ad evolversi radicalmente proiettandosi in una nuova era di connettività ed elettrificazione. Essi sono: design, elettrificazione, tecnologia, dinamica di guida e centralità del cliente.

Alfa Romeo Tonale verrà prodotto a Pomigliano e proprio in questi giorni la sua produzione è passata da 125 a 250 unità a settimana. Le prime consegne avverranno nel secondo weekend di giugno così come confermato dal numero uno della casa automobilistica del Biscione, Jean Philippe Imparato e anche dal CEO di Stellantis Carlos Tavares.

Nel 2022 il SUV del Biscione, secondo le previsioni del boss di Alfa Romeo dovrebbe arrivare agevolmente a 20 mila immatricolazioni. Dal prossimo anno invece l’obiettivo minimo dovrebbe essere 40 mila unità ma a Pomigliano c’è la possibilità di produrre fino a 70 mila esemplari all’anno se le richieste del mercato andranno al di la delle previsioni.

