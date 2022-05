Alfa Romeo 8C Competizione: all’asta un raro esemplare con pochi km

Alfa Romeo ha sfruttato il Salone di Parigi del 2006 per presentare al mondo una vettura molto speciale con il nome di Alfa Romeo 8C Competizione. Questo modello ha ripreso il nome 8C originariamente utilizzato per le auto da corsa a otto cilindri degli anni ‘30. I tratti stilistici delle vetture sportive del dopoguerra del Biscione possono essere visti nei pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio che sono supportati da un telaio in acciaio.

Dei 500 esemplari costruiti complessivamente, soltanto 90 sono arrivati negli Stati Uniti, seguendo il ritorno della targa sul mercato dopo 13 anni di assenza. In queste ultime ore, Bring A Trailer sta proponendo all’asta un bellissimo esemplare della 8C Competizione del 2008, ovviamente con specifiche statunitensi, che si presenta in condizioni davvero ottime.

Alfa Romeo 8C Competizione: Bring A Trailer sta proponendo all’asta un bellissimo esemplare nero

Secondo quanto riportato dalla famosa casa d’aste, la vettura dispone di una carrozzeria rifinita in nero e presenta fari bi-xenon, fendinebbia e prese d’aria nel parafango. I montanti del portellone sono stati installati a dicembre.

I cerchi da 20” multi-razza lucidati sono dotati di bloccaggio centrale Alfa Romeo e abbinati a pneumatici Pirelli P Zero 245/35 all’anteriore e 285/35 al posteriore. Nascondono delle pinze freno Brembo di colore rosso con marchio Alfa Romeo sui rotori perforati a tutti e quattro gli angoli. Bring A Trailer riporta che a dicembre 2020 sono stati aggiunti nuovi fluidi del servosterzo e dei freni.

L’abitacolo di questa Alfa Romeo 8C Competizione vanta sedili in fibra di carbonio rivestiti in pelle nera e con cuciture rosse a contrasto. Il cruscotto e la console centrale sono caratterizzati da finiture in alluminio spazzolato e fibra di carbonio. Tra gli optional abbiamo climatizzatore bizona e impianto audio Bose. Secondo quanto riferito, i pulsanti interni sono stati sostituiti a dicembre 2020.

Il volante rivestito in pelle presenta raggi in alluminio davanti a palette, tachimetro da 210 mph, contagiri da 9000 e lettori digitali per temperatura dell’olio, temperatura del liquido di raffreddamento e livello del carburante. Il contachilometri digitale mostra appena 7885 km percorsi.

Sotto il cofano della 8C Competizione è presente un motore V8 da 4.7 litri con angolo di inclinazione di 90° e albero motore a croce. Si tratta di un propulsore progettato da Ferrari e Maserati che porta la denominazione interna F136 YC. Riesce a sviluppare una potenza massima di 450 CV a 7000 g/min e 480 Nm di coppia massima a 4750 g/min. Nel dicembre 2020 è stato eseguito un cambio dell’olio insieme all’aggiunta di nuovo refrigerante.

La potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio semiautomatico a 6 velocità che può essere azionato in cinque diverse modalità o controllato tramite i paddle al volante. Di serie c’è anche un differenziale a slittamento limitato.

Secondo quanto affermato da Bring A Trailer, questa Alfa Romeo 8C Competizione è stata venduta nuova da Maserati of Seattle, a Washington. È stata trasferita nel New Jersey nel 2014, dove è stata acquisita dal rivenditore proprio quest’anno.

Al momento della pubblicazione dell’articolo, la vettura sportiva dello storico marchio di Arese ha raggiunto la somma di 175.000 dollari (166.366 euro), ma mancano ancora due giorni al termine dell’asta online.

