Alfa Romeo Tonale PHEV: per l’uscita toccherà pazientare

Alfa Romeo Tonale, il nuovo suv della Casa automobilistiche meneghina, approderà nelle concessionarie a giugno. La settimana scorsa il numero uno del brand, Jean-Philippe Imparato, e Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo Stellantis, hanno confermato che le prime unità del tanto bramato modello saranno consegnate nel corso del secondo fine settimana del mese di giugno. Le prime ad essere recapitate saranno le varianti con motore da 130 cavalli.

Alfa Romeo Tonale PHEV: per la declinazione top level del suv bisognerà attendere fino alla prossima stagione autunnale

Tuttavia, chi non vede l’ora di mettere le mani sulla versione top di gamma, vale a dire l’Alfa Romeo Tonale PHEV da 275 cavalli, dovrà portare pazienza. Difatti, il via alla relativa produzione avverrà solamente durante il mese di ottobre. Lo ha spiegato il numero uno dell’azienda Imparato.

Dunque, l’Alfa Romeo Tonale PHEV si farà desiderare un po’ di più rispetto alle altre vetture previste in listino. La declinazione votata alle performance (oltre che alla sostenibilità) sarà, insomma, la ciliegina sulla torta. La chiusura ideale del cerchio nella gamma dello sport utility di segmento C, che il brand ha presentato lo scorso 8 febbraio ad Arese presso il Museo La macchina del tempo.

Intanto, i lavori riguardanti l’Alfa Romeo Tonale si intensificano. I ritmi crescono e ciò, manco a dirlo, è un’ottima notizia. Da questa settimana il numero delle unità fabbricate raddoppiata, passando da 125 a 250 esemplari. La finalità perseguita dalla società sarà quella di farsi trovare pronta nel momento in cui la commercializzazione vera e propria avrà inizio.

Dapprima ci si limiterà alla cosiddetta Edizione Speciale. Trattasi della proposta di lancio di Alfa Romeo Tonale, illaquale, nel portafoglio prodotti del mitico brand milanese, assumerà il posto che fino al 2020 era occupato da Alfa Romeo Giulietta. Nel frattempo, proseguono senza sosta i test su strada per la nuova vettura che a giugno esordirà in 31 mercati. Ed entro il termine del 2022 approderà pure negli Stati Uniti e in Cina. Come già riportato in precedenti occasioni, il prezzo della Edizione Speciale è di 39 mila euro mentre per il resto della gamma il “dettaglio” deve tuttora essere rivelato.

